17-летний сахалинец зарезал сверстника

17-летний житель Смирныховского района подозревается в убийстве односельчанина.

Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, 1 января в реанимационном отделении Смирныховской центральной районной больницы скончался 18-летний парень. Он поступил с проникающим колото-резаным ранением.

По подозрению в преступления задержан 17-летний смирныховец, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время молодой человек заключен под стражу.

По версии следствия, ночью 1 января к фигуранту во дворе дома подошли знакомые молодые люди и, повалив на землю, стали избивать. Воспользовавшись тем, что из подъезда выходили люди, он поднялся с земли, забежал домой, взял кухонный нож и стал преследовать убегающих обидчиков. Не догнав их, вернулся к дому и увидел парня, ранее общавшегося с компанией нападавших. Подозреваемый подошел к нему и ударил ногой в живот, а затем пырнул ножом в грудь.

Ведутся следственные действия.