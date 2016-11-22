Сахалинская таможня вернула в бюджет РФ более 85 млн рублей

85,8 млн рублей в бюджет России взыскала Сахалинская таможня в 2016 году.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе подразделения, ведомство в прошлом году выполнило все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные ФТС России, а также плановые задания Дальневосточного таможенного управления.

В 2016 году Сахалинская таможня завершила 46 проверок (3 выездные и 43 камеральные). Из них 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства.

По результатам проверок возбуждено 36 дел об административных правонарушениях, 1 уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Доначислено таможенных платежей, пени, наложено штрафов в сумме более 99,6 млн рублей.

Основными задачами ведомства являются повышение доли таможенных проверок, направленных на профилактику правонарушений в таможенной сфере, а также повышение результативности таможенных проверок.