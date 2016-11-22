На Сахалине подешевели огурцы «Тепличного»

Огурцы южно-сахалинского совхоза «Тепличный» значительно подешевели.

Сегодня их отпускная цена - 100 рублей за килограмм, а для продажи на специализированных ярмарках их реализуют по 70 рублей.

Замдиректора департамента растениеводства и малых форм хозяйствования областного министерства сельского хозяйства Геннадий Лысенко рассказал, что в декабре «Тепличный» отпускал огурцы по 190 рублей за килограмм, а с 9 января - по 120. Сейчас цены на них практически сравнялись с летними - в конце июля они стоили у производителя 70 рублей. Для сведения: в мае 2016 года - 140 рублей (хотя тогда был большой урожай), на конец августа – 40, но уже в начале сентября цена выросла до 50, а к середине месяца – до 70 рублей.

- Снижение цен зимой связано с вводом в эксплуатацию новых теплиц. Это не только расширение площадей, но и применение новых технологий, которые значительно повысили урожайность. В связи с этим растут и объёмы валового производства, - подчеркнул Лысенко.

На данный момент теплицы предприятия занимают 6 га. Согласно проекту строительства тепличного комплекса на 8 га (работы рассчитаны на четыре года), ежегодно вводится по 2 га – в 2014, 2015 и конце 2016-го.

Лысенко отметил, что его возводят на месте старых ангарных теплиц 1984–1985 годов постройки, в которых отмечалась большая теплопотеря.

- При этом совхоз сносит 1,5 га старых теплиц, на их месте возводит на 2 га. Прирост небольшой – всего 0,5 га, а урожайность значительно увеличилась, - отметил собеседник. – Огурцы на предприятии снимают трижды в неделю - это 35 тонн за раз. Итого за неделю – 105 тонн. В ближайшем будущем в день можно будет получать более 40 тонн.

По сравнению с 2015-м в прошлом году «Тепличный» увеличил производство огурцов на 155%, томатов – на 114%, прочих овощей – на 120%. Всего в 2016-м собрали более 4202 тонн овощей, из них огурцов – порядка 2813 тонн, томатов – 1008 тонн, прочих культур – 381 тонну. В 2015 году - около 3013 тонн (1817 тонн огурцов, 881 тонну томатов, прочих – 315 тонн).

В 2017 году сельхозпредприятия Сахалина планируют собрать 5100 тонн овощей защищённого грунта, из них «Тепличный» - 4400 тонн, «Красногорская заимка» (Томаринский район) – 700 тонн. Это больше, чем в 2016-м. Тогда оба предприятия произвели 4809 тонн овощей.