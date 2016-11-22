В Корсакове в 2016 году сыграли 361 свадьбу

В Корсаковском районе резко улучшилась демографическая ситуация, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.

В 2016 году в Корсакове зарегистрировали 361 свадьбу – это на 15% больше предыдущего года. Такие данные озвучили работники районного отдела ЗАГС, подводя итоги прошедших 12 месяцев. Активнее всего вступали в брак мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Положительная статистка говорит о том, что корсаковцы стали чаще влюбляться. Соответственно, чем больше свадеб, тем больше и малышей. За отчетный период отделом ЗАГС Корсаковского района произведена государственная регистрация рождения 516 малышей – 248 мальчиков и 268 девочек, в их числе три двойни.

Изменения, как выяснилось, происходят не только в цифрах, но и во вкусах горожан. Многим младенцам родители присвоили популярные имена Дмитрий, Максим, Артём, Иван, Михаил. Чаще в свидетельствах о рождении стали появляться женские имена Анна, Полина, Екатерина, Арина, Дарья, Мария, София. Но были и исключения. Некоторых новорожденных родители назвали редкими именами. Например, среди мальчиков есть Фаридун, Тихон, Ратмир, Станислав, Святослав, Давид, Елисей, Даниэль, Игнат, Платон. Раритеты наблюдались и среди имен девочек – Николь, Самира, Ольга, Дия, Каролина, Марьям, Ярослава, Юлиана.

Количество разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 15 и составило 243.