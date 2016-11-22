В Корсаковском районе обустроят места для рыбалки

Вопросы обустройства мест отдыха для рыбалки обсудили в администрации

Корсаковского района, сообщает ее пресс-служба.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы», выездное рабочее совещание провел заместитель председателя правительства области Игорь Быстров. Места отдыха для сахалинцев и гостей острова планируется обустроить на территориях двух памятников природы – лагуны Буссе и озера Тунайча. Для этих же целей рассматривается возможность использования побережья озера Изменчивого. По замыслу регионального правительства, здесь будут определены места для рыбной ловли и отдыха для всех жителей острова, а также выездной рыбалки для туристов. Для реализации плана власти планируют привлечь представителей бизнеса. Совместными усилиями территории для отдыха должны обзавестись местами сбора мусора и стоянками для автотранспорта.

В ближайшее время администрация муниципального образования совместно с уполномоченными органами должна провести зонирование указанных территорий и определить соответствующие участки в рамках «Развития рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда Корсаковского городского округа».