Сахалинские гимнасты привезли бронзу из Благовещенска

Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике завоевала бронзовые награды в командном первенстве на соревнованиях в Благовещенске.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, за приз мэра столицы Приамурья боролись 11 команд – участников всероссийского турнира городов Дальнего Востока и Сибири. Главный приз достался сборной Монголии, благовещенцы завоевали серебряные награды.

- Честь Сахалинской области защищали кандидат в мастера спорта Илья Васьков, перворазрядники Михаил Михлик, Игорь Тян, Станислав Хомиченко, а также второразрядник Илья Федоркин. Наши ребята боролись очень достойно. И если они немного уступали спортсменам из Монголии, то с хозяевами турнира сражались на равных, - отметила президент региональной федерации спортивной гимнастики Ольга Сперанская.

В отдельных программах можно отметить отличное выступление Михаила Михлика. В опорном прыжке и в упражнении на брусьях он был первым. Золото взял Илья Федоркин в упражнении на коне. Серебряные медали в копилку своих наград положили Станислав Хомиченко и Игорь Тян. Игорь был вторым в упражнениях на кольцах и брусьях, а Станислав взял серебро в упражнении на коне. Третье место в личном зачете занял Илья Васьков в упражнении на перекладине. По сумме многоборья Игорь Тян был четвертым, Станислав Хомиченко вошел в тройку призеров, а Михаил Михлик примерил на себя серебряную награду. Почетные гости турнира Елена Шевченко и Александр Козик отметили выступления сахалинцев.