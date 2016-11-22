Спасатели: выход на лед залива Мордвинова опасен

Спасатели советуют островным поклонникам зимней рыбалки у юго-восточного побережья Сахалина соблюдать особую осторожность. Предупреждение сегодня распространила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации Сахгидромета, 18 января в Корсаковском районе на участке побережья залива Мордвинова от села Лесного до мыса Свободный располагается дрейфующий лед. Выход на него крайне опасен. Специалисты рекомендуют не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску. Актуальную информацию о ледовой обстановке на территории Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/

В случае ЧП следует обращаться в оперативные службы ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. Полякова – 75-14-88

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63

телефон доверия МЧС – 72-99-99.