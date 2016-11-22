32-летняя южносахалинка повесилась на балконе

32-летняя женщина повесилась в Южно-Сахалинске. Труп обнаружили ночью 14 января на балконе квартиры дома №21 на улице Емельянова, где она жила.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Напомним: 3 января 32-летний мужчина повесился в селе Яблочном Холмского района. Его тело нашли в доме на улице Колхозной.

А 1 января пытался свести счеты с жизнью 33-летний житель села Парусного Томаринского района. Выяснилось, что мужчина поссорился с супругой и выстрелил себе в голову из обреза малокалиберной винтовки. Это произошло в его квартире.

По данным фактам следствие проводит проверку.