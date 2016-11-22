В невельском селе открыли лыжную базу и подъемник

В Невельском селе Горнозаводск появились два новых современных спортивных объекта – лыжная база и канатно-буксировочная дорога.

Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки можно было встать на беговые лыжи и следом испытать горнолыжный подъемник.

Открытие зимнего спортивного сезона для района прошло на трассе у новой лыжной базы. В массовых стартах пригласили участвовать всех желающих, предварительно разбив их по возрастным группам. В самой младшей около двух десятков девчонок и мальчишек до восьми лет при мощной поддержке родственников покоряли свои первые в жизни соревновательные 200 м.

Шестилетнего Юрия Гранкина всю дистанцию сопровождала бабушка. Результатом для внука стало место в десятке сильнейших.

- Главное – любовь к спорту. Пытаюсь эти ценности привить Юре. Сама спортсменка-лыжница с многолетним стажем, на любительском уровне выступаю за Невельскую ЦРБ, - рассказала Ольга Киселева. – И очень рада за Горнозаводск. У села наконец появилась собственная достойная лыжная база, услугами которой теперь могут воспользоваться все желающие.

В новом здании базы расположены комнаты хранения инвентаря, раздевалки, мастерская для ремонта снаряжения, медпункт и санузлы. Несколько помещений отведены для отделения лыжных гонок ДЮСШ Невельска. В течение всего зимнего сезона в будни и выходные для жителей и гостей района здесь будет работать пункт бесплатного проката лыж.

Возведен спортивный объект главным образом на спонсорские средства. На празднике отметили вклад компаний «Горняк-1», «Сахспецстрой» и «Юва». Поблагодарили их и местные чиновники, и губернатор Олег Кожемяко, прибывший на торжественную церемонию открытия. Ознакомившись с возможностями базы, он отправился на лыжню. Вместе с другими взрослыми участниками гонки глава области преодолел дистанцию протяженностью 2,5 км. - Приятная и очень живописная трасса, она позволяет лыжникам оттачивать мастерство на разных участках рельефа, подъемах и спусках, - дал оценку горнозаводской лыжне глава области. – Открытие сразу двух специализированных спортивных объектов – лыжной базы и горнолыжного подъемника - позволит Невельскому району активнее вовлекать в спорт молодежь и организовывать здоровый досуг для взрослого населения. Но самое главное - сегодня созданы условия для тренировок и физического развития детей, которые проживают в городском округе. Это то, к чему мы стремимся в масштабах всей Сахалинской области.

Мэр Невельского района Владимир Пак выразил надежду, что созданная на данной площадке спортивная инфраструктура привлечет как местных жителей, так и туристов. - Уже сегодня здесь действует бесплатный прокат беговых лыж. А недавно сделали освещение трассы, чтобы людям было можно после работы, даже в позднее время, совершать лыжные прогулки, - поделился глава района. Расположенная неподалеку от лыжной базы новая канатно-буксировочная дорога в день своего открытия поднимала к вершине горы всех желающих бесплатно. Многие невольно сравнивали ее с прежним, еще советским бугельным подъемником, который до недавнего времени работал здесь, пока не пришел в негодность. - Помню, на старом подъемнике приходилось проявлять чудеса ловкости, цепляясь специальным крючком за трос. Бывало, отцепишься и падаешь, летишь вниз, - поделился воспоминанием опытный горнолыжник Валерий. – Новую канатную дорогу с прежней даже сравнивать сложно: это совершенно разные «весовые категории». Новый удобный подъемник сделан для людей. Строительство канатно-буксировочной дороги в Горнозаводске началось в июне 2016 года по поручению губернатора. На средства из областного бюджета на горе установили подъемники австрийского производства бугельного типа, уже хорошо зарекомендовавшие себя на СТК «Горный воздух». Сейчас на канатке 24 посадочных места, а в ближайшей перспективе их число превысит 50. Путь от подножия к вершине по такой дороге занимает около четырех минут. Именно за столько одолели его первые пользователи - воспитанники спортшколы олимпийского резерва по горным лыжам и сноуборду. - Это очень здорово, еще недавно о таком подъемнике мы могли только мечтать. Популярность горных лыж и сноуборда в Невельском районе неуклонно растет. Многие родители сегодня обращаются, чтобы записать детей в спортшколу, уже сейчас у нас занимаются 50 детей. С такими условиями, уверен, желающих будет больше, - сказал тренер-преподаватель СДЮШОР Михаил Гайфуллин. На горе появилась новая трасса шириной 50 и общей протяженностью около 800 м. На ней две площадки и так называемые искусственные волны. На них горнолыжники отрабатывают специфические элементы. По мнению специалистов, склон вполне годится для того, чтобы проводить здесь областные соревнования.

- В последнее время сданы новые горнолыжные подъемники в Невельском, Томаринском и Холмском районах. Мощная система спортивной инфраструктуры продолжает создаваться на «Горном воздухе» Южно-Сахалинска. Думаю, со временем в каждом районе области появятся свои горнолыжные комплексы. На островах подходящие природно-климатические условия, самое главное – сахалинцам и курильчанам по душе зимние виды спорта, - отметил министр спорта и молодежной политики Антон Зайцев. По словам мэра Невельского района Владимира Пака, в этом году на склонах Горнозаводска планируется установка системы искусственного оснежения, чтобы не зависеть от капризов погоды и нехватки осадков. В ближайшее время здесь также будут определены тарифы на пользование новым подъемником для любителей горных лыж и сноуборда. - Думаю, они будут невысокими. Приглашаем всех в наш район – приезжайте и занимайтесь здесь спортом, - сказал глава местной администрации.