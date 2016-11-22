Кредо Федорова

Без преувеличения можно сказать, что взаимоотношения губернатора Валентина Федорова с редакцией «ГВ» были более чем неформальными. Практически в каждом номере газеты он выступал лично, и самое главное – честно. Судите сами.

«Обстановка в области складывается тяжелая, людей охватывает тревога. Она вытекает из того экономического и социального положения, в котором оказалась Россия. Устрашающе глубокий кризис, в который ввергнута страна из-за неумелого руководства и паралича власти, перерос в почти полный развал экономики. Разрушены хозяйственные связи. Нарастает спад производства. Все труднее становится с продовольствием, товарами первой необходимости, материально-техническим обеспечением. Достигла критической черты инфляция. Финансовая система разрушается. Усиливается социальная напряженность, после либерализации цен большинство семей оказалось ниже черты бедности».

При этом глава области не давал никаких поводов для создания иллюзий.

«Признаков стабилизации обстановки в ближайшее время в России нет… Россия возродится, но до того народу предстоит пережить новые тяжелые лишения.

Экономика Сахалинской области тесно интегрирована в российскую, узко специализирована, имеет сырьевую направленность. Отдаленность от промышленно развитого центра, основных сельскохозяйственных районов, осложняющаяся транспортная связь усугубляют наше положение. Разрушительные процессы тянут нас в пучину, преодолевать их становится все сложнее, а порой невозможно».

Да, глава нашего региона мог прямо и открыто заявить о неумелом руководстве страной. Понятно, что последнему это не нравилось… Но что можно было возразить? Ситуация была действительно критической.

«Поставки по рыночным фондам за 11 месяцев выполнены по мясу на 64 процента, по сахару – на 67 процентов, растительному маслу – на 57 процентов, недопоставлены и другие товары».

Кроме того, впервые в области возник дефицит угля.

«Угледобывающие предприятия в последние годы сокращают добычу угля, снизили ее с 5,35 млн. тонн в 1988 году до 4,3 млн. тонн, в том числе в текущем году на 565 тыс. тонн. При сохраняющихся поставках нашего угля в районы Крайнего Севера (Камчатка, Магадан, Хабаровск) в количестве 600 тыс. тонн, дефицит угля у нас составит 800 тыс. тонн».

Чтобы восполнить дефицит угля, администрация области вынуждена была срочно организовать поставки твердого топлива из других регионов РСФСР. Как сообщала газета, на острова планировалось завезти около 860 тыс. тонн.

«Опасной кризисной ситуации в основном удалось избежать. Однако проблема в целом не снята. В 1992 году, по прогнозу, в область требуется завозить не менее 1,2 млн. тонн угля, чтобы обеспечить нужды тепло- и энергоснабжения.

Выход за счет завоза угля хоть и найден, но мы столкнулись с другой трудностью. Переключение транспортных мощностей на завоз угля породило другую, не менее острую проблему – все подъездные пути станции и порт Ванино забиты вагонами с углем, срываются поставки на Сахалин других важных грузов и продовольствия».