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17 января 16:41 / Социум / история / газета  

Кредо Федорова

После либерализации цен в 1992 году многие люди оказались ниже черты бедности

Мы продолжаем проект, посвященный 25-летию издательского дома «Губернские ведомости» и 70-летию Сахалинской области. Еженедельно мы рассказываем, о чем писала наша газета четверть века назад

Устрашающе глубокий кризис

Сюжет


«Губернским ведомостям» 25 лет

Без преувеличения можно сказать, что взаимоотношения губернатора Валентина Федорова с редакцией «ГВ» были более чем неформальными. Практически в каждом номере газеты он выступал лично, и самое главное – честно. Судите сами.

«Обстановка в области складывается тяжелая, людей охватывает тревога. Она вытекает из того экономического и социального положения, в котором оказалась Россия. Устрашающе глубокий кризис, в который ввергнута страна из-за неумелого руководства и паралича власти, перерос в почти полный развал экономики. Разрушены хозяйственные связи. Нарастает спад производства. Все труднее становится с продовольствием, товарами первой необходимости, материально-техническим обеспечением. Достигла критической черты инфляция. Финансовая система разрушается. Усиливается социальная напряженность, после либерализации цен большинство семей оказалось ниже черты бедности».

При этом глава области не давал никаких поводов для создания иллюзий.

«Признаков стабилизации обстановки в ближайшее время в России нет… Россия возродится, но до того народу предстоит пережить новые тяжелые лишения.

Экономика Сахалинской области тесно интегрирована в российскую, узко специализирована, имеет сырьевую направленность. Отдаленность от промышленно развитого центра, основных сельскохозяйственных районов, осложняющаяся транспортная связь усугубляют наше положение. Разрушительные процессы тянут нас в пучину, преодолевать их становится все сложнее, а порой невозможно».

Да, глава нашего региона мог прямо и открыто заявить о неумелом руководстве страной. Понятно, что последнему это не нравилось… Но что можно было возразить? Ситуация была действительно критической.

«Поставки по рыночным фондам за 11 месяцев выполнены по мясу на 64 процента, по сахару – на 67 процентов, растительному маслу – на 57 процентов, недопоставлены и другие товары».

Кроме того, впервые в области возник дефицит угля.

«Угледобывающие предприятия в последние годы сокращают добычу угля, снизили ее с 5,35 млн. тонн в 1988 году до 4,3 млн. тонн, в том числе в текущем году на 565 тыс. тонн. При сохраняющихся поставках нашего угля в районы Крайнего Севера (Камчатка, Магадан, Хабаровск) в количестве 600 тыс. тонн, дефицит угля у нас составит 800 тыс. тонн».

Чтобы восполнить дефицит угля, администрация области вынуждена была срочно организовать поставки твердого топлива из других регионов РСФСР. Как сообщала газета, на острова планировалось завезти около 860 тыс. тонн.

«Опасной кризисной ситуации в основном удалось избежать. Однако проблема в целом не снята. В 1992 году, по прогнозу, в область требуется завозить не менее 1,2 млн. тонн угля, чтобы обеспечить нужды тепло- и энергоснабжения.

Выход за счет завоза угля хоть и найден, но мы столкнулись с другой трудностью. Переключение транспортных мощностей на завоз угля породило другую, не менее острую проблему – все подъездные пути станции и порт Ванино забиты вагонами с углем, срываются поставки на Сахалин других важных грузов и продовольствия».

Кто накормит область?

Сейчас, с высоты четверти века можно снисходительно относиться к курсу Валентина Федорова на всемерное развитие фермерского движения. Да, в итоге выяснилось, что фермеры не в состоянии прокормить всех. Но в тот период поддержать их было жизненной необходимостью.

«Мы не можем мириться с тем, что ряд совхозов пошел по пути снижения посевных площадей и поголовья скота. 42 хозяйства имеют 265 тыс. га земель, в том числе 102 тыс. га сельскохозяйственных угодий, или 83 процента от всех земель, используемых в сельскохозяйственном производстве. Нам небезразлична судьба этого основного богатства области, в которое вложен труд нескольких поколения».

А потому пустующие земли стали активно передавать инициативным людям. 9,5 тыс. га было передано крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельхозкооперативам, малым предприятиям, 2,6 тыс. га отдано огородникам, количество которых за 1991 год увеличилось на 31 тыс. семей.

Вместе с тем абсолютно не соответствует действительности бытующее мнение о том, что Федоров был готов раздать фермерам все. «Развивая на селе новые рыночные структуры, мы не ставим целью ликвидацию совхозов, которые являются основными поставщиками товарной продукции. Многие из них («Краснопольский», «Комсомолец» и др.) работают с высокой эффективностью, хорошо используют землю, технику и иные средства производства, заботятся о быте и нуждах людей. Во главе этих коллективов стоят опытные, думающие руководители».

Для обеспечения сахалинцев и курильчан продуктами питания использовались любые возможности.

«Предприятиям и объединениям, коммерческим структурам надо переориентироваться прежде всего на завоз в область продовольствия, временно ограничив другие не первоочередные нужды. В качестве примера: объединение «Сахалинморнефегаз» за 9 месяцев поставило на экспорт 81 тыс. тонн нефти. Завезло товаров на сумму 48 млн. рублей, из них продовольствия на 208 тыс. рублей, медикаментов и медоборудования на 524 тыс., зато автомобилей, видеомагнитофонов и телевизоров на 6490 тыс. рублей. Комментарии излишни. В то же время область вынуждена изыскивать ресурсы для поставки продовольствия в Оху…»

Конвертируемая валюта

Но все-таки был в области ресурс, который помогал ей выжить. Нет, не нефть. Это была рыба, которую Федоров прямо называл нашей конвертируемой валютой.

«Общие цифры таковы. Рыбопромышленные предприятия из 485 тыс. тонн продукции 340 тыс. тонн поставили по госзаказу. За счет бартерных сделок и встречных поставок решались многие вопросы области. На это направлено 75 тыс. тонн. По разрешениям вице-губернаторов вывезено 44 тыс. тонн, 16 тыс. тонн оправлено по разрешениям горрайисполкомов. В области продано 35 тыс. тонн, что больше, чем в прошлом году… С помощью рыбных ресурсов построены и строятся: Дом ребенка в г. Южно-Сахалинске, поликлиника в г. Южно-Сахалинске, детский сад на 320 мест, центр «Цунами», гимназия. Укомплектованы 115-квартирный дом ЦБЗ в Долинске, 80-квартирный жилой дом для учителей, 120-квартирных дом для базы тралового флота в Невельске…

С помощью рыбных ресурсов приобретены 3 кирпичных завода, 232 трактора для фермеров, 64 грузовых автомобиля 18 единиц тяжелой гусеничной техники, 21 единица дорожно-строительной техники, металлоконструкций – 130 тыс. тонн, кирпича – 2 млн. штук, угля – 300 тыс. тонн…»

Вместе с тем и тогда у населения возникали вопросы – а где же она, наша рыба? Поэтому «администрацией был разрешен свободный вылов рыбы населением и продажа свежей рыбы по доступным ценам, широко использовался лицензионный лов».

Но все равно «в последнее время со стороны ряда депутатов, отдельных средств массовой информации и граждан в адрес администрации высказываются претензии по вопросам вывоза рыбопродукции за пределы области. Собираются факты, подогреваются страсти. Со стороны ряда должностных лиц и предпринимателей действительно были допущены серьезные нарушения. Для отдельных нечистоплотных лиц рыбные ресурсы превратились в средство наживы. Помогли им в этом и сами рыбацкие коллективы».

Начало криминала

Да, это было начало. Нечистоплотных лиц в рыбопромышленном комплексе становилось все больше. И не только там.

«Криминогенная ситуация в области остается на грани критической. Вал преступности продолжает нарастать. Число преступлений превысило 15 тыс. (в 1987 году, когда кривая преступности поползла вверх, было совершено менее 7 тыс. преступлений). Действия преступников носят все более опасный характер, просматривается консолидация преступных группировок, в том числе с представителями преступных группировок из других регионов страны. В геометрической прогрессии растет число краж государственного личного и общественного имущества. Милицией пресечена деятельность 21 группы рэкетиров, и это далеко не все лица, которые за вымогательство должны быть изолированы от общества…»

Область все глубже погружалась в смутные, как их потом назовут, времена…

Автор фото: Евгений Васин

Теги  Газета История
Автор текста: Вадим Горбунов

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