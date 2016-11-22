Код антиэйдж

Спроси любую женщину: хочет ли она волшебно преобразиться и скинуть лет эдак… надцать? Конечно, мы услышим хор согласных голосов.

Впрочем, для того, чтобы визуально помолодеть на несколько лет, не нужно прибегать к пластике, достаточно регулярно ухаживать за собой.

– Есть четыре базовых средства, которые надо использовать постоянно, – говорит косметолог-эстетист Олеся Шатковская. – Это очищающее средство для кожи, тоник, маска и подходящий крем.

Другое дело, что дамы порой покупают эти средства наобум или руководствуясь рекламой, советами подружки, статьей в Интернете.

– Это неправильный подход, – считает специалист. – Подбирать нужную косметику лучше с помощью знающего человека, потому что раскрученные фирмы-производители не могут гарантировать каждой женщине хорошего результата.

Тем не менее, с помощью одной лишь косметики всем проблем не решить. Тогда на помощь приходят массажи. Делать их, кстати, можно как у косметолога, так и самостоятельно – информации полно в Интернете – и всевозможные косметологические процедуры. Например, гиалуронопластика. За этим непонятным названием скрывается омолаживающая процедура, которую проводят с помощью лазера. Она абсолютно безболезненна и, по словам косметологов, очень востребована сахалинками.

У этой процедуры нет возрастных ограничений, результат же, как говорится, налицо. Вводимая в дерму гиалуроновая кислота питает и увлажняет кожу, а также стимулирует собственную выработку коллагена и эластина.

Гиалуронопластика может решить и такую проблему, как акне, поэтому ее можно делать даже в подростковом возрасте. Также «гиалуронка» успешно борется с пигментацией, мелкими морщинками, обвисанием кожи. Эту процедуру можно проводить не только на лице, но и по всему телу.

Хорошо провести процедуру гиалуронопластики прямо перед праздником или значимым событием. Буквально вышел от косметолога, накрасился, переоделся и сразу в гости. Не сомневайтесь, что все по достоинству оценят ваш внешний вид.