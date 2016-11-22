Код антиэйдж

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Чего хотят сахалинки? Конечно же, быть красивыми. Для этого достаточно 15 минут в день, считает косметолог
Кислота от морщин
Спроси любую женщину: хочет ли она волшебно преобразиться и скинуть лет эдак… надцать? Конечно, мы услышим хор согласных голосов.
Впрочем, для того, чтобы визуально помолодеть на несколько лет, не нужно прибегать к пластике, достаточно регулярно ухаживать за собой.
– Есть четыре базовых средства, которые надо использовать постоянно, – говорит косметолог-эстетист Олеся Шатковская. – Это очищающее средство для кожи, тоник, маска и подходящий крем.
Другое дело, что дамы порой покупают эти средства наобум или руководствуясь рекламой, советами подружки, статьей в Интернете.
– Это неправильный подход, – считает специалист. – Подбирать нужную косметику лучше с помощью знающего человека, потому что раскрученные фирмы-производители не могут гарантировать каждой женщине хорошего результата.
Тем не менее, с помощью одной лишь косметики всем проблем не решить. Тогда на помощь приходят массажи. Делать их, кстати, можно как у косметолога, так и самостоятельно – информации полно в Интернете – и всевозможные косметологические процедуры. Например, гиалуронопластика. За этим непонятным названием скрывается омолаживающая процедура, которую проводят с помощью лазера. Она абсолютно безболезненна и, по словам косметологов, очень востребована сахалинками.
У этой процедуры нет возрастных ограничений, результат же, как говорится, налицо. Вводимая в дерму гиалуроновая кислота питает и увлажняет кожу, а также стимулирует собственную выработку коллагена и эластина.
Гиалуронопластика может решить и такую проблему, как акне, поэтому ее можно делать даже в подростковом возрасте. Также «гиалуронка» успешно борется с пигментацией, мелкими морщинками, обвисанием кожи. Эту процедуру можно проводить не только на лице, но и по всему телу.
Хорошо провести процедуру гиалуронопластики прямо перед праздником или значимым событием. Буквально вышел от косметолога, накрасился, переоделся и сразу в гости. Не сомневайтесь, что все по достоинству оценят ваш внешний вид.
Очищающая глина
Всего существует более 60 наименований процедур, предназначенных только для жирной кожи. К примеру, привести себя в порядок в этом случае помогут ручная (механическая) и ультразвуковая чистка лица. Последнюю процедуру также называют ультразвуковым пилингом. Эти манипуляции очень хорошо очищают поры.
Кстати, в домашних условиях с расширенными порами очень хорошо справляется глина – она одновременно и очищает их, и сужает. Однако для того, чтобы был эффект, следить за кожей нужно постоянно – делать маски два, а то и три раза в неделю.
Как правило, женщины вынуждены решать сразу несколько проблем с кожей. Например, кожа сухая и покрыта мелкими морщинками или наоборот – жирная и склонная к высыпаниям. Бывает и так, что за помощью приходится обращаться уже не к косметологу-эстетисту, а к врачу, и в ход идут более радикальные методы лечения.
Выбирай пилинг
Многие процедуры косметолог назначает курсами. Например, пилинги, которые бывают поверхностными, срединными и глубокими. Последние, кстати, может делать только врач-косметолог, то есть человек с высшим медицинским образованием.
Что касается, первых двух видов пилингов – они не такие глубокие, кожа после них быстро восстанавливается. Однако нужен специальный уход, который вам обязательно должны назначить.
Чаще всего, пилинги назначают в то время, когда нет активного солнца – осенью и зимой. После процедуры следует обязательно пользоваться кремом с высокой защитой от ультрафиолетового излучения.
Конечно, кожа у все разная, но после поверхностного пилинга я никаких неприятных ощущений никогда не испытывала. Так, легкое частичное шелушение через несколько дней после процедуры. Что касается срединного пилинга, эта манипуляция уже более серьезная. И если с последствиями – шелушением – можно бороться с помощью крема, то во время самой процедуры придется потерпеть. Кожу достаточно сильно щиплет и продержаться надо не одну-две минуты… Зато результат потрясающий – кожа становится мягче, исчезают мелкие морщинки, пигментация. Наверное, от глубокого пилинга результаты еще лучше, но пробовать его на себе я точно не хочу. По крайней мере, пока.
Особо чувствительным
Отдельная тема – чувствительная кожа, склонная к куперозу, то есть к расширению сосудов и образованию «звездочек». К такому типу кожи нужно относиться предельно осторожно, дабы не навредить.
Отличный омолаживающий эффект дает массаж лица. Его также назначают курсом. Массажи, как правило, завершаются масками. По словам косметологов, чтобы сэкономить – все-таки все эти процедуры не так дешевы, как хотелось бы, – можно выбрать либо массаж, либо гиалуроновое воздействие.
Вообще, чем раньше вы обратитесь к косметологу, тем лучше. Некоторые проблемы проще предотвратить, чем бороться с ними уже в застарелом виде. Понятно, что советовать, сколько раз в год посещать специалиста, – не очень корректно. Но после тридцати, как минимум, один раз в год показаться надо. Хотя бы для того, чтобы определить: правильно ли подобрана косметика, нет ли стянутости, шелушения…
Если же с кожей все в порядке, достаточно лишь планомерного ежедневного ухода.
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