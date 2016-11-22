«Горный воздух» открыл для сахалинцев почти все трассы

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, выпавшего во время прошедшего циклона снега достаточно для безопасного катания.

- Мы полностью открываем юго-западный серпантин, армейский и западный склоны продолжают работать. Сейчас занимаемся восточной трассой. Нам нужно время для его полной готовности: необходимо прижать и выровнять снежный покров для безопасного катания, - рассказал управляющий СТК «Горный воздух» Артем Зубов.

Новые трассы на северном склоне откроются позже. Задержка связана с тем, что выпавший снег выдуло ветром. Сейчас сотрудники комплекса вручную накидывают снежные массы. Новый канатный подъемник уже готов к эксплуатации.

По словам Артема Зубова, приоритетным для горнолыжного курорта является безопасность посетителей. И северные склоны будут открыты только тогда, когда на вершине будет набито достаточно снега.

Напомним, в новом сезоне у комплекса появятся две новые трассы. Одна из них, на южной стороне горы Большевик, имеет длину 1600 метров, вторая на северном склоне – 900 м. Канатная дорога поднимает горнолыжников на высоту 1000 м. Как отмечают специалисты, эти трассы предназначены для опытных лыжников, а не для новичков.

С 1 января у СТК появился ски-басс. Он бесплатно доставит туристов до комплекса. Его расписание размещено на сайте СТК.

- Ски-басс отправляется от гостиниц наших партнеров. Свое движение он начинает в 09:35 часов от гостиницы «Лада». Воспользоваться его услугами смогут и сахалинцы, - поделилась начальник отдела продаж СТК Наталья Пахолкова.

Напоминаем, что 22 января на СТК «Горный воздух» состоится празднование Всероссийского дня снега. Начало – в 12:00.