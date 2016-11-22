«История любви-2016»: поздравляем победителей!

Издательский дом «Губернские ведомости» подвел итоги конкурса «История любви». В нем приняли участие десять пар, заключивших брак в течение 2016 года.

По итогам интерактивного голосования, которое проходило на сайте РИА «Сахалин-Курилы» с 22 декабря по 11 января, победителями стали Сергей и Екатерина Петровы (329 голосов). Молодые люди познакомились прошлой зимой, а нынешней отпраздновали прибавление в семье.

На втором месте - Александр и Валентина Тарасенко (291). Они познакомились в поездке на море, куда их пригласили друзья. Как оказалось, это была тщательно спланированная акция.

Третье место заняли Сергей и Алина Медзиновские (242). Их свадьба запомнилась оранжевым настроением. На оформление ресторана ушло 30 килограммов апельсинов!

Победители и призеры получат сертификаты на косметологические услуги от медицинского центра «Эстетика», покупку мебели от магазина «Анна» и покупку тура от компаний «СонцеТур» и «МегаТревел», а также абонемент на двоих в фитнес-клуб «ЕВРО-ФИТ» и отдых в номере для новобрачных отеля «Мега Палас». Поздравляем!

О времени и месте награждения мы сообщим дополнительно.