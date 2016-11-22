В Южно-Сахалинске эвакуируют брошенные авто

Администрация Южно-Сахалинска и ГИБДД эвакуируют брошенные на проезжей части автомобили, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии.

Жесткие меры против их владельцев вызваны тем, что оставленные на произвол судьбы авто представляют основную проблему при расчистке снега. Так, накануне пришлось доставить на спецплощадку три машины с улицы Ленина, стоящие с нарушением ПДД. Сегодня специалисты вывезли бесхозный автомобиль с парковки у торгового центра на улице Есенина. Еще четыре стоящих там же на вечном приколе машины их владельцы обязаны убрать до вечера. Специалисты ДГХ вместе с инспекторами ГИБДД работают там, где из-за брошенного транспорта не удается расчистить проезжую часть и обочины. Бесхозные и разукомплектованные машины вывозят на базу ГО и ЧС по адресу: ул. Деповская, 39.

Тем временем продолжается расчистка внутриквартальных проездов. Примерно половина их будет сегодня прочищена повторно. Кое-где это придется делать уже третий раз - не убранные вовремя автомобили не позволили вывезти снег оперативно. Администрация города призывает граждан следить за объявлениями о предстоящей уборке снега. Именно вовремя убранные машины позволят управляющим организациям справиться с последствиями стихии.

Кроме того, мэрия предупреждает владельцев предприятий всех форм собственности об обязанности расчищать прилегающие территории с обязательным вывозом снега на специальные полигоны. За нарушение этих требований правил благоустройства предусмотрен штраф. В первый раз предприниматели могут лишиться 50 тыс. рублей, а повторное нарушение обойдется им в 300 тыс. рублей Проверка соблюдения исполнения закона коснется всех предприятий областного центра.