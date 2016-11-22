Опасный снег

За сутки в Холмске произошло два серьезных инцидента, связанных с падением снега с крыш. На улице Советской пострадал легковой автомобиль. Выбиты заднее и лобовое стекло, повреждена крыша. Гораздо страшнее могли бы быть последствия на улице Школьной. С одного из домов смесь льда и снега упала на десятилетнего ребенка. Мальчик успел закрыть лицо и голову руками и отделался легкими ушибами. Заявление о происшествии было направлено в холмскую полицию.

Лишение лицензии в наказание

Управляющие компании, которые вовремя не убирают снег во дворах Южно-Сахалинска, будут лишаться лицензии. Такими жесткими мерами пригрозила коммунальщикам первый вице-мэр Наталия Куприна. Сотрудники городской администрации сегодня посетили с инспекцией несколько микрорайонов областного центра.

Внимание, красный свет!

Сразу несколько новых светофоров появились на дорогах областного центра. Через несколько дней они заработают на тех перекрестках, где долгое время сотрудники ГИБДД фиксировали ДТП.

Собака бывает кусачей

Жительница Южно-Сахалинска чудом спаслась от напавшей на нее собаки. При этом хозяин агрессивного животного видел происходящее и бездействовал. Между тем на территории области действует закон, устанавливающий правила выгула собак.

Праздник прокуратуры

30 организаций Сахалинской области выплатили в ушедшем году задержанную зарплату работникам благодаря вмешательству областной прокуратуры. Общая сумма задолженности составляла 186 млн рублей. За активную помощь органам власти и охрану прав граждан работников надзорного ведомства поблагодарила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина. На собрании, посвященном Дню работника прокуратуры, отмечались и другие заслуги виновников торжества.

ОТВ 10 лет

ОТВ отмечает юбилей. Ровно 10 лет назад губернатор Сахалинской области Иван Малахов подписал распоряжение о создании региональной телекомпании. А первый выпуск информационной программы вышел спустя несколько месяцев - 1 апреля. В ноябре 2007 года была получена лицензия на вещание на канале «Домашний». Сегодня телекомпания ОТВ занимает ведущее место в медиапространстве островного региона. И регулярно освещает самые главные события в прямом эфире с помощью передвижной телевизионной станции. С 2009 года ОТВ обладает эксклюзивной возможностью вещать в прямом эфире спортивные матчи, праздничные концерты, демонстрации в День Победы и другие важные для области мероприятия.