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17 января 17:53 / Спорт / легкая атлетика / спортсмены  

На Сахалине будут строить крытый манеж для легкоатлетов

В августе этого года в Южно-Сахалинске приступят к строительству крытого легкоатлетического манежа, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

Профильное ведомство и школа летних видов спорта приступили к разработке проектно-сметной документации. В настоящее время готовы три варианта предварительного эскиза, выполненные специалистами из Якутии.

- Из трех вариантов мы выбрали наиболее подходящий к сахалинским условиям. Разработчики предусмотрели усиленную скатную крышу. Такая конструкция не позволяет накапливаться снегу на кровле. Нас устроил и внешний дизайн. К тому же архитекторы смогли расположить подпорную стену таким образом, что она не бросается в глаза и не нарушает гармонию, - рассказал и.о. главы минспорта Сергей Буренков.

Планируется, что разработка проекта, согласование и утверждение должны завершиться к июлю. В августе выбранный подрядчик должен приступить к строительству. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2019 год. Манеж, который с нетерпением ждут все островные поклонники королевы спорта, немного южнее Дворца спорта «Кристалл».

Объект займет площадь более 10 тыс. кв. м. Одновременно манеж сможет вместить 400 зрителей, в том числе представителей маломобильной группы. Авторы проекта снабдили объект всей необходимой спортивной инфраструктурой – беговыми дорожками по 400 метров, более короткими – по 60 м – для спринтеров. В здании будут несколько секторов – для прыгунов в длину и высоту, «тройников», для метания копья и толкания ядра.

Екатерина Орлова мечтает о строительстве крытого легкоатлетического манежа. Девушка три года занимается этим видом спорта. За это время сумела выполнить первый взрослый разряд, но тренироваться приходилось в очень стесненных условиях.

Строительство спортивного объекта выполняется по поручению губернатора Олега Кожемяко. Ввод легкоатлетического объекта в эксплуатацию способствует не только увеличению количества занимающихся, но и проведению соревнований всероссийского уровня. К тому же в островном регионе полным ходом идет внедрение Всероссийского физкультурного комплекса ГТО, а региональный центр тестирования «Спартак» также размещается на территории школы летних видов спорта.

Фото регионального минспорта

Теги  Спортсмены Легкая атлетика Стадионы

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