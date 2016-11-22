Зарплатный спор

В общественную приемную «Единой России» островитяне чаще всего обращаются с коммунальными проблемами и с жалобами на нерадивых работодателей

Надежда Ильяза

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с каждым годом становится все популярнее среди сахалинцев. Сюда люди приходят за консультацией и помощью в решении житейских проблем. В наступившем году первый прием граждан провела депутат облдумы Наталья Захарчук. Она уже несколько руководит приемной. Молодой человек по имени Ильяз обратился к ней за помощью в получении российского гражданства для супруги. Он рассказал, что приехал на Сахалин из Киргизии в 2009 году, а гражданином России стал в 2011-м. Работает сантехником в одной из управляющих компаний Южно-Сахалинска. Жена переехала сюда в 2014 году, на острове у них родился сын. Малышу сейчас год с небольшим. – Я слышал, что для лиц, состоящих в браке с гражданином РФ, действует упрощенный порядок оформления российского гражданства. С этим вопросом я обратился в миграционную службу, откуда меня перенаправили в паспортный стол, а там послали обратно в УФМС, так и не дав разъяснений. Выходит, общественная приемная – моя последняя надежда, – сказал Ильяз. – Мы сделаем официальный запрос в УФМС: имеет ли ваша супруга право получить гражданство РФ в упрощенном порядке или же только на общих основаниях. Исходя из ответа миграционной службы, будем действовать дальше, – отметила Захарчук.

Серое согласие

Второй посетитель– южносахалинец Николай в прошлом году устроился на одну из крупных городских строек. Ему установили месячный оклад около 15 тысяч рублей, а остальную часть зарплаты пообещали выдавать «в конверте». С предложенными условиями мужчина согласился и подписал соответствующий договор. В один из дней он травмировал ногу на стройке, а когда вышел с больничного – работодатель отказался принимать лист нетрудоспособности, в котором фигурировала производственная травма… Ведь акт на месте происшествия не составляли и служебного расследования этого случая не проводили. Поддавшись на уговоры начальника, Николай Алексеевич написал объяснительную, в которой указал, что травму он получил в обеденное время. – За 11 дней, проведенных на больничном, я получил около 4 тысяч рублей, из которых работодатель еще и штраф удержал, – добавил он. Со слов мужчины, после конфликта начальник предложил уволиться по собственному желанию. Захарчук отметила, что соглашаясь на «серую» зарплату и подписывая бумаги, работнику потом очень сложно доказывать свои права. В трудовой инспекции мужчине помочь не смогли – его экс-работодатель не предоставил в ведомство необходимые документы. Трудовой спор Николаю Алексеевичу предложили решить в суде. – Мы направим ваше обращение и ответ трудинспекции в прокуратуру Южно-Сахалинска для проведения проверки, – заключила Захарчук.

Незаконный приказ

Две жительницы областного центра также пришли на прием к депутату, чтобы она подсказала, как можно добиться правды от нечестного работодателя. – В мае прошлого года жилищная инспекция лишила лицензии управляющую компанию, где работал мой муж. Однако до сих пор он и еще одна сотрудница числятся в штате. Мужу долгое время не выплачивают зарплату, а трудовая книжка все еще находится в этой компании. На ее месте уже создана другая УК во главе с тем же директором, – рассказала женщина. Когда ее муж вышел из больницы, ему вручили документ об отстранении от занимаемой должности, так как предприятие прекращает свою деятельность. Между тем, официально процедуру ликвидации не проводили, по сути, компанию просто забросили. Сегодня она не функционирует и не представляет отчетность в налоговый орган. Со слов заявительницы, суд уже признал действия работодателя незаконными. Южносахалинка объяснила, что пытается добиться сокращения своего супруга на ликвидированном предприятии, как это положено по закону. Эта семья живет с маленьким ребенком в служебной квартире уже 10 лет, и только в этом случае их оттуда не выселят. Захарчук пояснила, что если дело уже рассматривается в суде, то ни депутаты, ни прокуратура в него по закону не имеют права вмешиваться. С жилищным вопросом она порекомендовала обратиться к адвокату Игорю Фурсину, который раз в неделю ведет бесплатные консультации в общественной приемной ЕР. – Случаи, когда владельцы бросают предприятия ЖКХ с долгами по заработной плате и налогам, а на их месте создают новые, на Сахалине, к сожалению, не редки. Экс-работники, конечно, отстаивают свои интересы через суд, но не всегда им возвращают деньги, так как у ликвидированной компании их попросту нет, – отметила Захарчук.

Принудительная ликвидация