В бригадах скорой помощи на Сахалине появился транспортировщик

Региональный минздрав решил вопрос о введении 15 ставок транспортировщиков в штат скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в профильном ведомстве, новые сотрудники обеспечат доставку тяжелобольных обездвиженных пациентов из стационаров лечебных учреждений домой или из дома на лечение или обследование.

В настоящее время эти функции выполняют санитары. Согласно приказу минздрава РФ их ставки должны были ликвидировать ещё несколько лет назад. Учитывая географические особенности, сложную транспортную составляющую, потребность в таком виде помощи, в области сохранили эти функции экстренной службы. В этом году для обеспечения тяжелобольных пациентов помощью при госпитализации решено ввести в штат скорой помощи областного центра должности транспортировщиков. В настоящее время на станции скорой помощи Южно-Сахалинска сокращают должности санитаров, чтобы затем предложить им замещать ставки транспортировщиков. Необходимо отметить, что доставка пациентов из лечебных учреждений или из дома в стационар осуществляется по медицинским показаниям и по запросу ответственного сотрудника лечебной организации.