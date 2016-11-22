Долгожданный снег
Горнолыжники и сноубордисты дождались достаточного количества снега. Сейчас на «Горном воздухе» утрамбовывают трассы и закатывают новые склоны.
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Горнолыжники и сноубордисты дождались достаточного количества снега. Сейчас на «Горном воздухе» утрамбовывают трассы и закатывают новые склоны.
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