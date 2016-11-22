Молодо - не зелено
Областной художественный музей раскрыл таланты молодых сахалинцев. Работы по различным направлениям объединены в одной выставке, которая стала своеобразным творческим ответом японским художникам.
|Войти / Зарегистрироваться
|16+
Областной художественный музей раскрыл таланты молодых сахалинцев. Работы по различным направлениям объединены в одной выставке, которая стала своеобразным творческим ответом японским художникам.
Катастрофы Сахалина. Особо секретная трагедия
Я уж&
читать дальше
Кино в моей жизни: «Щит и меч», Мэл Гибсон и Савелий Крамаров
Я уж&
читать дальше
Кристина Гурина представит сахалинское студенчество на всероссийском конкурсе красоты
Я уж&
читать дальше
Комментарии