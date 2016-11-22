Заглянуть в судьбу
Январские вечера - время для предсказания судьбы. Так за много веков закрепилась в сознании традиция гадать. Святки - это две недели праздников, которые начинаются с Рождества Христова и заканчиваются Крещением.
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Январские вечера - время для предсказания судьбы. Так за много веков закрепилась в сознании традиция гадать. Святки - это две недели праздников, которые начинаются с Рождества Христова и заканчиваются Крещением.
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