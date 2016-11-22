Красный свет на аварийных участках
Внимание, красный свет. Сразу несколько новых светофоров появились на дорогах областного центра. Через несколько дней они заработают на тех перекрестках, где долгое время сотрудники ГИБДД фиксировали ДТП.
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Внимание, красный свет. Сразу несколько новых светофоров появились на дорогах областного центра. Через несколько дней они заработают на тех перекрестках, где долгое время сотрудники ГИБДД фиксировали ДТП.
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