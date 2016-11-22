К юбилею Сахалинской области открылась экспозиция краеведческой литературы

Экспозиция краеведческой литературы «Вехи истории 1947-2017», посвященная островному региону, открылась в Сахалинской областной научной библиотеке 17 января.

На выставке представлено 108 книг и документов из 26 тысяч экземпляров, имеющихся в фонде библиотеки. Издания разных годов рассказывают, как развивалась рыбная, угольная промышленность и иные сферы жизнедеятельности острова. Особое внимание на экспозиции уделено людям, поднимавшим регион в послевоенные годы.

- Мы счастливы осознавать, что первыми открываем этот юбилейный год. Документы, представленные на выставке, не только хранят память о прошлом, но и достоверно - без идеализации и предвзятости - отражают удачные, сложные, порой противоречивые и трагические периоды истории нашей области. Они рассказывают и об этапах современного развития региона. К созданию этой выставки наши сотрудники подходили с убеждённостью, что история не только передаёт нам знания о прошлом, но и содержит опыт целых поколений и отдельных личностей. Надеемся, произведения будут интересны всем читателям, независимо от возраста. Каждый найдёт здесь что-то для себя, - отметила директор библиотеки Валентина Малышева.

На торжественном открытии присутствовали почётные граждане области, профессора, историки и краеведы. - Я всегда удивляюсь работникам библиотек, краеведческих и других музеев, как можно столь большой период истории уместить в несколько стендов, так кратко и ёмко показать ее? Безусловно, для этого нужен талант, - отметил почётный гражданин области и Южно-Сахалинска профессор Александр Пашков. - На Сахалине живу уже 40 лет. За эти годы встречал много разных людей – и каких! В 1972 году в регионе числилось более 70-ти Героев Социалистического Труда, несколько Героев Советского Союза и кавалеров трёх орденов Славы. Это те звёздные люди, которые принесли славу Сахалинской области. Рекорды многих из них до сих пор являются непревзойдёнными. На экспозиции профессор выделил книгу «Область на островах». По его словам, в своё время она считалась шедевром, многие отталкивались от неё в своих научных исследованиях. Один из авторов произведения Павел Леонов был первым секретарём обкома партии.

Перед собравшимися выступил известный историк и краевед, почётный гражданин региона Константин Гапоненко. Он рассказал о становлении и развитии рыбной промышленности на островах, а после обратился к молодёжи с призывом изучать историю родного края. - Существует множество имён, которые мы все должны знать. Мне очень обидно, когда молодёжь знает американских и других зарубежных артистов, но совсем не знакома с видными деятелями культуры, промышленности, науки – с теми людьми, которые отдали Сахалину свою жизнь и внесли огромный вклад в его развитие, - посетовал историк. - Спросите, к примеру, кто такой Тимофей Гуженко, вам вряд ли кто ответит. А ведь это был замечательный человек, который 17 лет руководил Министерством морского флота Советского Союза и внёс огромный вклад в развитие мореходства. Я призываю молодёжь внимательно изучать историю и почаще общаться с теми, кто посвятил себя рыбной и другой промышленности.