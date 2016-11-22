На Курилах планируется создать равные условия для всех инвесторов

Для участия в проектах на Курильских островах создаются равные условия для всех инвесторов - как российских, так и зарубежных, и в числе приоритетных - проекты в области рыболовства, логистики и общественной инфраструктуры, сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

- Консультации между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности (на Курилах) идут по линии МИД РФ, эта работа продолжается. То, что касается нашей работы по развитию Курильских островов, то она как велась с самого начала нашей работы, так ведется и сейчас. Она направлена на то, чтобы создавать условия для привлечения инвестиций, - заявил Крутиков во вторник журналистам.

- Работа с пулом инвестиционных проектов на Курильских островах идет постоянно. Сегодня такие проекты есть. Это проекты в сфере рыболовства, в сфере освоения отдельных месторождений, которые есть на Курильских островах. Есть проекты в сфере логистики и развития общественной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций. И сегодня весь тот комплекс мер поддержки, который есть на Дальнем Востоке, в равной степени может использоваться инвесторами, которые приходят туда, - сказал замминистра.

Отвечая на вопрос о заинтересованности японских партнеров в участии в инвестиционных проектах на Курилах, Крутиков сказал:

- Эти проекты открыты для любых инвесторов, которые приходят на Дальний Восток - будь то российские или любые зарубежные инвесторы, которые есть. Здесь мы исходим из того, что создаются равные условия для всех инвесторов.