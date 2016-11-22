Пограничники задержали у Сахалина иностранное судно с браконьерским уловом на борту

Одно уголовное и три административных дела возбуждены в отношении капитана судна-подфлажника «Амикус», задержанного 13 января у берегов Сахалина с браконьерским уловом краба на борту, сообщила сегодня пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

По факту задержания транспортного рефрижератора «Амикус» (флаг Танзании, порт приписки Занзибар) сотрудниками Пограничного управления по Сахалинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Кроме того, в отношении капитана судна пограничниками возбуждены три административных дела за нарушение требований, регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, за нарушение порядка прохождения контрольных пунктов и за невыполнение законных требований должностного лица.