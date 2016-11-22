Холмский мэр ответит на вопросы жителей по телефону

В Холмском районе налажена прямая связь с главой муниципального образования, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации.

Жители Холмского городского округа могут напрямую обратиться к главе администрации. Очередная прямая телефонная линия с населением состоится сегодня с 16:00 до 18:00. Звонки принимаются по телефону 2-05-72.

Холмчане могут обратиться как по личным вопросам, так и по проблемам ЖКХ, благоустройства. Они имеют возможность также внести предложения в работу администрации и обратить внимание на те или иные проблемы городского округа. Все вопросы, озвученные во время приема, будут подробно рассмотрены и перенаправлены соответствующим специалистам для дальнейшей работы.