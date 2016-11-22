Евгений Князев представит сахалинцам моноспектакль

Главным подарком для сахалинских поклонников Мельпомены на грядущий уикенд станет моноспектакль «Пиковая дама».

По информации пресс-службы Чехов-центра, постановку по мотивам повести Пушкина на главной островной сцене 22 января представит блистательный Евгений Князев. Начало спектакля – в 18:00.

Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, ведущий актер театра им. Вахтангова, ректор театрального института им. Щукина исполняет в спектакле все роли. Стоя у микрофона и не меняя костюмов, Князев буквально гипнотизирует зрителя. Благодаря мастерству и изобретательности артиста на глазах изумленной публики оживают знаменитые пушкинские образы - старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Герман.

Невероятная актерская игра, камерная атмосфера, лаконизм решения сценического пространства, мистическая слава литературного первоисточника - все это работает на спектакль, заставляя даже самого закоренелого скептика поверить в роковую тайну трех карт.

Евгений Князев известен и кинозрителям почти по 50 ролям в таких известных фильмах и сериалах, как «Простые истины», «Маросейка, 12», «Пятый ангел», «Звезда эпохи», «Девять жизней Нестора Махно», «Монтекристо», «Вангелия». Широкое признание отечественных зрителей заслужила его работа в фильме о Вольфе Мессинге.