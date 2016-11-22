Фильтр двойников

После корректировки выборные законы не дадут разгуляться «черным» пиарщикам

Два Петрова

До очередных выборов, казалось бы, еще далеко, но подготовка к ним в нашей области уже началась. Важные поправки в два региональных выборных закона обсудил на днях думский комитет по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению. Председатель облизбиркома Виктория Черкасова напомнила: действующий Закон «О выборах депутатов Сахалинской областной Думы» не корректировался с 2012 года, поэтому пришло время привести его в соответствие с изменившимися федеральными правовыми нормами. Например, предстоит уточнить срок, в течение которого политические партии обязаны официально известить о мероприятиях по выдвижению собственных кандидатов и утверждению предвыборных партсписков. В Южно-Сахалинске соответствующую информацию избиркомы должны получить от них за день до проведения мероприятия, а в других населенных пунктах – не позднее, чем за три дня. В свою очередь сами партийные и общественные организации будут обозначаться в избирательных документах иначе, чем прежде. Теперь их краткие наименования должны состоять только из слов, которые приводятся в названиях, указанных в уставах самих партий и объединений. Проще говоря, популярные среди части избирателей сокращения «едро» или «эсеры» с юридической точки зрения ничего не означают. В обновленном законодательстве поставлен барьер применявшимся во время былых предвыборных кампаний уловкам и приемам «черного» пиара. Скажем, в пику популярному кандидату в одном округе конкуренты нередко выдвигали «двойника» – человека с такой же фамилией, именем и даже отчеством. В этом случае сбитые с толку избиратели могли отдать свои голоса совсем не тому кандидату, которого собирались поддержать. Теперь же вводится своеобразный фильтр: сведения о кандидатах -«двойниках» размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с датами их рождения. А если кто-то из них решил изменить имя, фамилию или отчество за год до назначения выборов или уже в ходе самой кампании, то в бюллетене обязаны указать прежние ФИО кандидата.

Интернет и агитация

Знаковые изменения коснулись также гарантий прав кандидатов и избирательных объединений на распространение нужной им информации. Бурное развитие Интернета в последние годы привело к тому, что пришла пора уравнять сетевые издания с традиционными телерадиовещанием и печатными СМИ. Поэтому для сайтов, так же как для других изданий, устанавливается единый агитационный период, во время которого они и публикуют предвыборные материалы. Согласно законопроекту, этот период начинается за 28 дней до выборов и завершается так называемым днем тишины. Проще говоря, в ноль часов по местному времени за день до самого голосования все СМИ обязаны завершить трансляцию роликов, сюжетов и публикацию других материалов, связанных с выборами. Особый накал политической борьбе всегда придавали дебаты, в которых участвовали кандидаты от различных партий и общественных объединений. Однако далеко не все из будущих народных избранников блистали ораторским мастерством, а потому предпочитали уклоняться от словесных «дуэлей» на радио и телевидении. В прошлом году федеральное законодательство установило, что участие в дебатах на каналах государственных и муниципальных телерадиокомпаний является обязательным и личным для всех кандидатов. Игнорирование нового требования грозит несостоявшемуся депутату не только потерей эфирного время, но и передачей столь важного ресурса оппонентам. Примечательно, что обсуждение законопроекта прошло без полемики и острых вопросов. С одной стороны, с изменениями в предвыборном федеральном законодательстве сахалинские депутаты уже знакомы по тем законопроектам, которые регулярно поступают из столицы в островной парламент. В то же время кандидаты теперь обязаны выполнять и те требования, которые российское законодательство давно предъявляет действующим народным избранникам. Например, в статье 22 будущего областного закона содержатся нормы, определяющие, что кандидат обязан предоставлять сведения о размерах и источниках собственных и семейных доходов. К моменту регистрации в избиркоме он должен закрыть свои счета и прекратить хранение денег и ценностей в иностранных банках, а также выполнить ряд других условий.

Голосуй по порядку

Не менее интересно прошло на комитете обсуждение изменений в региональный Закон «О муниципальных выборах в Сахалинской области». Этот правовой акт, принятый еще в 2008 году, сегодня также необходимо привести в соответствие с изменившимся федеральным и местным законодательством. Часть новаций здесь связана с гарантиями избирательных прав, а также возможностью сахалинцев участвовать в различных выборах и референдумах. В законопроекте, например, устанавливается порядок голосования по открепительным удостоверениям. Он вводится вместо досрочного голосования в помещениях избирательной комиссии и лишь в тех случаях, когда муниципальные выборы проходят в один день с выборами в федеральные органы власти. Обсудив оба законопроекта, профильный комитет предложил их доработать, а затем внести на рассмотрение островного парламента для принятия в первом чтении.