В Холмске ввели два новых автобусных маршрута

С середины января в Холмске заработали два новых автобусных направления, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации муниципального образования.

Маршруты №3 и №4а будут обслуживать ранее не охваченные общественным транспортом участки улиц Победы и Школьной.

- Автобусный парк пополняется новыми современными машинами. В ближайшее время мы приобретем еще пять автобусов. Жителям станет более удобно и комфортно добираться до места назначения. А самое главное – ЖКХ «Мастер» обеспечит работу общественного транспорта с 06:00 до 22:00, в отличие от ассоциации перевозчиков, которая не удовлетворяет потребности пассажиров в утреннее и вечернее время, - отметил глава администрации Андрей Сухомесов.

Пока же новые маршруты действуют в тестовом режиме и работают с 07:00 до 21:00. По информации директора ЖКХ «Мастер» Владислава Бульвинова, в настоящее время на данных линиях работают три автобуса марки МАЗ-206, готовятся выйти еще два. Каждый может взять по 72 пассажира, в том числе 25 – на сидячие места. Современные автобусы соответствуют требованиям программы «Доступная среда».

Запуск маршрута №3 стал возможен после окончания строительства дороги между ул. Победы и Адмирала Макарова. На ней установлены новые остановочные павильоны. Автобус выходит на линию в 07:15 с площади Ленина. Затем он следует по ул. Советской, Адмирала Макарова, Победы и возвращается на площадь. В день автобус совершает 10 рейсов с интервалом 30 минут. С увеличением парка машин он сократится до 15 минут.

Большим пассажирским автобусам мешает совершать развороты и посадку-высадку на остановках оставленный владельцами транспорт. Особенно нагло они себя ведут в районе школы №8 и на площади Ленина. По словам и.о. замглавы администрации по ЖКХ Александра Трощенкова, в ближайшие дни в Холмске заработают эвакуатор и арестплощадка. Водители, паркующие свой автотранспорт не по правилам, будут оштрафованы, а также заплатят за эвакуацию авто.

Необходимость более полного транспортного обслуживания южной части Холмска продиктовала и введение кольцевого маршрута № 4а. Он действует с 07:00, – выходит с ул. Школьной, затем идет через площадь Ленина по Морской и Советской. Конечная остановка – на ул. 60 лет Октября. Графики движения и схемы новых маршрутов будут еще дорабатываться и корректироваться, в связи с этим от горожан ждут предложений и замечаний. С ними можно обращаться в ЖКХ «Мастер» или в управление ЖКХ администрации района.