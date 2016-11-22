Полиция разыскивает без вести пропавшую сахалинку

Полиция просит сахалинцев помочь в розыске без вести пропавшей Елены Капцан.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, жительница Поронайска ушла из дому в ночь 31 декабря 2016 года и до настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Елена Владимировна Капцан, 1968 года рождения, выглядит на 45-50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, прямые крашеные волосы светлого цвета, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой.

Женщина была одета в темно-синий пуховик, белый вязаный берет, черные зимние сапоги, пуловер светло-коричневого цвета и блузку.

Всех, кто обладает значимой информацией, способствующей установлению местонахождения женщины, просят сообщить по телефонам: 02, (4242) 780-820 и 780-821, (42-431) 5-03-06 и 5-02-48.