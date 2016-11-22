Две сахалинки ограбили пенсионера

Пенсионер стал жертвой двух сахалинок, которые отобрали у него деньги.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, женщины, «воспользовавшись численным и физическим превосходством, открыто похитили спрятанные в одежде 17 тыс. рублей».

Затем жительницы Невельска с добычей поспешно оставили «театр действий», но уйти от местных стражей порядка им не удалось. Хотя 68-летний пенсионер знал только имена грабительниц, оперативники нашли их.

О происшествии мужчина сообщил полиции 17 января. Как выяснили сыщики, женщины периодически навещали его. В тот день они пришли к нему и попросили деньги на выпивку. Когда хозяин отказал в просьбе, гостьи, которые знали, что мужчина накануне получил пенсию, стали обыскивать шкафчики. Напуганный пожилой человек решил перепрятать деньги из кармана кофты в более надежное место, но женщины его манипуляции заметили и конфисковали банкноты.

Личности грабительниц полиция установила в течение дежурных суток. Ими оказались жительницы портового города 31 и 48 лет. В преступлении они признались, но до задержания уже успели потратить половину похищенной суммы. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, у фигуранток взято

обязательство о явках.