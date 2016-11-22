На Крещение южносахалинцев напоят глинтвейном

Сахалинцы смогут отведать безалкогольного глинтвейна в крещенскую ночь, с 18 на 19 января в городском парке имени Гагарина, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» и.о. директора парка Виктор Колюжный.

По его словам, на территории главной иордани установят три палатки – в одной будут разливать чай, в другой -глинтвейн, третья будет пунктом обогрева. Одна половина в ней будет для женщин, вторая - для мужчин. Поддерживать температуру (20 градусов) будут два обогревателя.

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В этом году купель выполнена в виде креста, что даёт массу преимуществ. - Пока одни будут погружаться, другие смогут в боковых частях креста набирать святую воду, не мешая друг другу, - пояснил Колюжный. – Для удобства рядом с прорубью поставят специальные тумбы для халатов и полотенец. Для безопасного спуска оборудовали ступеньки и поручни.

Сегодня с утра спасатели МЧС по традиции проверили прорубь на наличие посторонних предметов. Напомним, в 2016-м в крещенской купели нашли жестяного Буратино с человеческий рост. По словам водолаза поисково-спасательного отряда им. Полякова Павла Ткаченко, в этот раз эксклюзивных находок не обнаружено. В основном попадался мелкий мусор, накопившийся за год. - В этом году прорубь шикарная. Работники парка постарались – ни сучка ни задоринки, как говорится. Можно без проблем нырять. На дне деревянный настил, покрытый пластиковым ковриком. Это очень комфортно. Если раньше людей не пускали в воду без тапочек, то сейчас можно заходить в прорубь босиком и это будет безопасно, - отметил водолаз.

Глубина водоёма, как и в прошлом году, около полутора метров. Но за счёт нового оформления он стал чуть уже. В этом тоже есть свои плюсы. Дело в том, что спасателям, особенно в ночное время, сложно контролировать людей, прыгающих в воду со всех сторон. Сейчас поток желающих окунуться будет упорядочен. С одной стороны будет вход, а с другой – выход. - Радует, что с каждым годом это мероприятие проходит более культурно и масштабно. Приятно наблюдать возрождение наших традиций, - добавил Ткаченко. Спасатели заступят на дежурство сегодня после обеда и будут дежурить посуточно. Обычно основная масса людей собирается в 21:00. За ночь через купель проходит около 1,5 тыс. человек.

- В рамках обеспечения безопасности крещенских мероприятий мы заранее выставляем пост спасателей. В сутки будут дежурить минимум четыре человека. Они будут следить за происходящим, помогать людям входить и выходить из воды, - сказал начальник поисково-спасательного отряда Валентин Жилонкин. – Часто граждане лезут в прорубь в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году были и такие, которые абсолютно не внимали, что им говорят. Человеку весело и хорошо, он нырнул, а дальше его только за ноги оттуда и вытаскивать. Надеемся, что благодаря новой, хорошо оборудованной купели подобных ситуаций не будет. Тем не менее безопасность спасатели будут обеспечивать и днём и ночью.