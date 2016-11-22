Сахалинские школьники получают бесплатные огурцы от «Тепличного»

Некоторые школы и детские сады Сахалина на этой неделе получили бесплатно огурцы от совхоза «Тепличный». В Долинском районе, например, их привезли в школы сел Сокол, Стародубское, Быков, в Холмском – в школу села Чапланово.

- На нас вышли представители «Тепличного», предложили благотворительную помощь огурцами. Конечно, мы согласились, но с условием: обязательно предоставить документ, подтверждающий качество продукции - без него нам и благотворительная помощь не нужна, - рассказали в школе села Чапланово.

Такой документ – декларацию о соответствии – дали. Кроме того, чтобы не возникло никаких проблем, оформили нужные бумаги.

- Огурцов привезли много – 662 кг на школу. Разделили их среди сотрудников и учеников. Получилось около двух килограммов в одни руки. Все были довольны! - добавила собеседница.

- У нас 238 учащихся и 50 сотрудников. Каждый вчера унес домой около трех килограммов огурцов. Мы очень благодарны руководству «Тепличного» за такой подарок, - сказала директор школы села Стародубского Ирена Бушаева.