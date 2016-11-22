Южно-Сахалинск готовится к фестивалю «Поют дети России»

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 22 февраля пройдет во Дворце детского и юношеского творчества в Южно-Сахалинске.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, заявки принимаются до 13 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 20 (каб. 33а). Дополнительную информацию можно получить по телефону 72-74-57 либо по электронному адресу: tereshenko-alena07@mail.ru.

К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1–11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Они выступят в двух категориях – «академические хоры» и «народное хоровое пение». Программа участников должна состоять не более чем из четырех разнохарактерных произведений в номинациях «Народная песня, обработка народной песни, духовное произведение», «Сочинение или аранжировка отечественного композитора-классика», «Произведение современного отечественного автора» и «Сочинение отечественного композитора патриотического содержания, написанное после 1950 года (желательно произведение о своей малой родине)».

Члены жюри, в состав которого войдут музыканты, будут оценивать выступления участников по следующим критериям: создание художественного образа произведения; техника и мастерство исполнения, чувство ритма и дикция; чистота интонирования, выразительность музыкального исполнения; сценическая культура, костюм; соответствие репертуара возрасту и вокальным и хоровым данным исполнителей.

Коллективы-победители делегируются на региональный этап фестиваля, который пройдет 17–18 апреля в Южно-Сахалинске.