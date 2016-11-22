Ставка на лыжи
Два новых снегохода, предназначенных для обустройства лыжных трасс, переданы в школы планировочного района Новоалександровск и села Березняки
Торжественный старт проекта «Лыжи в школу» провели сегодня во дворе начальной школы №7 Южно-Сахалинска. В его рамках, кроме всего прочего, планируется дать возможность учащимся общеобразовательных учреждений островного региона овладеть навыками катания на горных лыжах.
Развитие на Сахалине и Курилах зимних видов спорта – одно из приоритетных направлений работы областных властей и, в частности, профильного министерства регионального правительства. Для этого в школах обновляется спортивный инвентарь, укрепляется материально-техническая база. Причем не только за счет средств бюджета, но и спонсорской помощи крупных нефтегазодобывающих компаний, осуществляющих свою производственную деятельность на территории Сахалинской области.
– Вдвойне приятно, что наша компания участвует в проекте «Лыжи в школу», для нас это только начало, мы будем вместе с вами вставать на лыжи, потому что здоровье и спорт – это две составляющие успеха во всех делах, – отметила в своем обращении к школьникам вице-президент компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Маргарита Цой.
По словам директора департамента физической культуры и спорта областного министерства спорта и молодежной политики Ирины Радыгиной, в прошлом году между минспортом области и компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в деле развития зимних видов спорта на территории островного региона.
– Этот проект появился не случайно, поскольку для нашего региона лыжи – это базовый вид спорта, – подчеркивает Ирина Радыгина. – Вчера на горе Парковой в рамках этого проекта школьники впервые встали на горные лыжи, для этого приобретено 180 комплектов оборудования.
Помимо лыж и другой необходимой амуниции для занятий зимними видами спорта, проектом предусмотрено и пополнение парка спецтехники для подготовки лыжных трасс. Первые два снегохода в этот же день передали в распоряжение двух школ – села Березняки и планировочного района Новоалександровск.
– С помощью этих снегоходов будет производиться накатка трасс не только на территории школ, но и за ее пределами, чтобы местное население тоже имело возможность выходить на лыжную прогулку, – говорит Ирина Радыгина.
Еще недавно в ряде школ областного центра существовала такая практика проведения уроков физкультуры, когда ученики вынуждены были за собственный счет брать инвентарь в прокат. Сегодня, по заверению начальника департамента образования администрации Южно-Сахалинска Анастасии Киктевой, такой подход к организации уроков остался в прошлом.
– Эта практика полностью искоренена, лыжи и ботинки выдаются детям бесплатно, – говорит Анастасия Киктева. – Лыжный инвентарь в школы приобретается за счет средств областной субвенции, и каждое образовательное учреждение направляет эти деньги на приобретение различного учебного оборудования, в том числе и спортивного инвентаря. Школьной программой на занятие физической культурой и спортом каждому ученику в неделю отводится по три часа. Кроме того, дети имеют возможность укреплять свое здоровье в спортивных секциях, которые работают при школах.
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