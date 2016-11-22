Локомотив и два вагона сошли с рельсов на Сахалине

Локомотив и два порожних вагона грузового поезда сошли 18 января в 10:48 на 167-м километре перегона Арсентьевка - Тихая Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги.

По информации пресс-службы РЖД, в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Пассажиров задержанного пригородного поезда №6303 сообщением Южно-Сахалинск – Тихая со станции Взморье доставят в пункт назначения автотранспортом.

Причина аварии выясняется.

Для ликвидации последствий на место отправлены восстановительные поезда станций Южно-Сахалинск и Поронайск.