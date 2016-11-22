Оплачивать услуги Ростелекома с помощью SMS легко

Как информирует пресс-служба компании, оплатить услуги телефонной связи можно в любое время с любого сотового телефона, на котором подключена услуга «Мобильный банк» Сбербанка. Для этого достаточно отправить SMS на номер 900. В сообщении необходимо указать название провайдера – Rostelecom, затем поставить пробел, написать номер телефона в десятизначном формате (4242ХХХХХХ или 958ХХХХХХХ), еще раз поставить пробел, ввести сумму платежа, затем еще раз поставить пробел, ввести последние цифры номера банковской карты Сбербанка и отправить сообщение.

В ответном сообщении на сотовый телефон клиента поступит код для подтверждения платежа. Его необходимо также отправить на номер 900. Деньги на лицевой счет поступят в течение нескольких секунд.

- Оплатить услуги связи Ростелекома можно быстро, просто и без очередей. Мы стремимся создавать наиболее комфортные условия для своих абонентов. Альтернативные способы оплаты услуг связи – это отличная возможность для наших клиентов экономить свое время и всегда оставаться на связи, - отметила директор по работе с массовым сегментом Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Леонтьева.

Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте компании www.rt.ru.