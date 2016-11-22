На Парамушире установили крещенскую купель

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» местный житель Сергей Лакомов, на Парамушире не всегда обустраивали купели на Крещение. Но в последние несколько лет это стало доброй традицией.

- Раньше ставили резиновый бассейн. В прошлом году его продырявили. Сейчас построили деревянный короб 2х1,5 м, глубиной 1,5 м с лесенкой. Остается только наполнить его водой, - рассказал северокурильчанин.

По словам местных жителей, количество ныряющих в крещенскую ночь всегда разное – на это влияет в том числе и погода. Сегодня, например, в Северо-Курильске холодно. Утром температура воздуха была минус 5, сейчас немного ниже, но дует холодный северный ветер.

Впрочем, некоторых жителей Парамушира погодно-климатические условия не пугают – они купаются на Крещение в море. Это в полукилометре от искусственного водоема, пояснил Лакомов.