На Парамушире установили крещенскую купель
Северо-Курильск готовится к Крещению. Утром 18 января возле храма Святителя Иннокентия Московского установили купель и палатку для желающих совершить ночное погружение в воду.
Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» местный житель Сергей Лакомов, на Парамушире не всегда обустраивали купели на Крещение. Но в последние несколько лет это стало доброй традицией.
- Раньше ставили резиновый бассейн. В прошлом году его продырявили. Сейчас построили деревянный короб 2х1,5 м, глубиной 1,5 м с лесенкой. Остается только наполнить его водой, - рассказал северокурильчанин.
По словам местных жителей, количество ныряющих в крещенскую ночь всегда разное – на это влияет в том числе и погода. Сегодня, например, в Северо-Курильске холодно. Утром температура воздуха была минус 5, сейчас немного ниже, но дует холодный северный ветер.
Впрочем, некоторых жителей Парамушира погодно-климатические условия не пугают – они купаются на Крещение в море. Это в полукилометре от искусственного водоема, пояснил Лакомов.
Как сообщили в Южно-Сахалинской и Курильской епархии, 18 января в 22:00 в храме Святителя Иннокентия состоится всенощное бдение и ночная божественная литургия, великое освящение воды, 19 января в 02:30 - освящение иордани возле храма.
Фото Сергея Лакомова
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