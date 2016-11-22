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18 января 14:21 / Экономика / ВТБ / телефон  

ВТБ предложил мобильный банк малому бизнесу на Сахалине

Банк ВТБ запускает мобильное приложение для компаний малого бизнеса, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании.

Услуга позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров на базе iOS.

С помощью приложения «ВТБ БМ Бизнес» можно узнать актуальную информацию об остатке денежных средств и получить выписку по счетам, подтвердить с помощью SMS исходящие платежи, созданные в интернет-банке, удобный фильтр позволяет найти нужный платеж в выписке. Среди дополнительных возможностей - отправка реквизитов счетов своим контрагентам напрямую из мобильного приложения, инфографика по счетам (графическая выписка) и информация по ближайшим банкоматам и отделениям банка ВТБ. Приложение также имеет встроенный налоговый календарь.

- Новая услуга упростит работу наших предпринимателей, сэкономит их время и повысит уровень управления бизнесом за счет возможности доступа к своим счетам, где бы предприниматель ни находился. На Сахалине клиентами ВТБ в сегменте малого бизнеса являются предприятия оптовой и розничной торговли, предприниматели, оказывающие услуги перевозки, авторемонта и многие другие, - отметила руководитель дальневосточного розничного филиала ВТБ Елена Ли.

Планируется дальнейшее развитие мобильного банка ВТБ для предпринимателей. Например, уже сейчас в разработке возможность создавать и подписывать платежные поручения по свободным реквизитам.

Мобильный банк «ВТБ БМ Бизнес» предоставляется компаниям малого бизнеса бесплатно. Для подключения сервиса посещать офис банка не требуется – получить логин и пароль можно в системе «Интернет Банк-Клиент», скачать приложение в AppStore или GooglePlay.

Теги  Банки ВТБ Телефон Деньги

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