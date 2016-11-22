У юго-восточного побережья Сахалина дрейфует лед

У юго-восточного побережья Сахалина по-прежнему располагается дрейфующий лед.

Очередное предупреждение для островных поклонников зимней рыбалки сегодня распространила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации Сахгидромета, 19 января в Корсаковском районе участок побережья залива Мордвинова от села Лесного до мыса Свободный представляет опасность для любителей подледного лова. Выход на указанный участок моря крайне опасен. Специалисты рекомендуют не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску. Актуальную информацию о ледовой обстановке на территории Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/

В случае ЧП следует обращаться в оперативные службы ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. Полякова – 75-14-88

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63

телефон доверия МЧС – 72-99-99.