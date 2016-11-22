Сахалинцев просят помочь земляку-спасателю

Жителю Корсакова Павлу Червякову необходима помощь сахалинцев для второго этапа лечения, сообщается на сайте администрации муниципального образования.

Спасатель пострадал от взрыва фейерверка в ночь на 1 января 2014 года. 23 октября 2016 года мужчина вернулся из Германии, где врачи провели первую часть операции. Напомним, часть денег на поездку семье собрали жители Сахалинской области. История Павла Червякова неоднократно размещалась в региональных СМИ.

По словам жены Павла, у специалистов университетской клиники Кельна нет ни малейших сомнений, что Павла можно вернуть к нормальной жизни, полностью восстановив челюсть и лицо. Мало того, первая операция уже проведена и сделано то, что два года не могли сделать профессора российского института челюстно-лицевой хирургии – сформирована костная ткань обеих челюстей.

Следующий этап лечения начнется через шесть месяцев. Сейчас необходимо время, чтобы прижились пересаженные кости. В клинике Кельна семью Червяковых ждут в апреле для формирования мягких тканей челюсти. А пока супруги начинают очередной поиск денег. Счет за второй этап составит 20 тысяч евро.

Сахалинцев просят не оставаться равнодушными к истории семьи Червяковых и по возможности оказать финансовую поддержку.

Реквизиты для перечисления денег:

Карта №5469500010796466

Привязана к телефону 89621180092

р/с. 40817810650340019357

Отделение №8567 Сбербанка России, г. Южно-Сахалинск.

ИНН 7707083893

БИК 040813608

к/с. 30101810600000000608

Получатель Червяков Павел Александрович

Номер карты матери Павла, Натальи Павловны Червяковой:

4276850029419568 привязана к номеру 89146422794