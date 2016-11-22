Концерт в поддержку Вероники Красиной пройдёт на Сахалине

Сахалинское движение «Вольные музыканты» устраивает благотворительный концерт в поддержку 12-летней Вероники Красиной.

Девочка страдает тяжёлым онкологическим заболеванием – рабдомиосоркомой.

Концерт состоится 27 январяв в 22:00 в баре «Стрекоза» областного центра. «Вольники» будут исполнять песни, декламировать стихи. Также они расскажут зрителям о своём движении. На концерте будет свободный микрофон – каждый желающий сможет выступить.

Вход на мероприятие - 100 рублей. Будет установлена корзина для пожертвований. Все собранные средства передадут на лечение маленькой Вероники.

По словам участника «Вольных музыкантов» Виталия Васильева, сбор средств для нее начался в мае прошлого года. Девочке помогают всем миром. В благотворительных акциях участвовали даже российские рок-звёзды Борис Гребенщиков и группа «Аквариум», Глеб Самойлов (The Matrixx).

Чтобы победить недуг, Красиной необходимо пройти курс лечения в клинике Южной Кореи. Его стоимость - 7 млн рублей. На сегодняшний день собрано порядка 5 млн рублей. Требуется ещё около 2 млн.

Те, кого заинтересовала судьба девочки и кто хочет помочь самостоятельно, могут связаться с мамой Вероники Ириной по номеру 89621104839.

Реквизиты для перевода средств: карта Сбербанка 4276500015884230, карта ВТБ24 4272300000637691.