Спортсменами года Сахалина стали Дана Спицына и Евгений Мошенин

Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области сегодня назвало победителя конкурса «Спортсмен года».

По информации ведомства, голосование быстро набирало большое количество просмотров. В лидеры выбились кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Шамиль Абдурахманов, черлидерши Валерия Терехова и Милана Селезнева. За несколько часов им отдали предпочтения около 30 тыс. человек. Однако выяснилось, что спортсмены и их наставники использовали интернет-технологии накрутки голосов. В последние дни за них голосовали не реальные люди, а боты, в том числе из Гонконга.

- Очень жаль, что отличный значимый конкурс в итоге был испорчен недобросовестными людьми. Надеемся, что в дальнейшем мы избежим подобных неприятных моментов, а за фальсификацию ее участникам должно быть стыдно, - отметил глава регионального минспорта Антон Зайцев.

Учитывая сложившуюся ситуацию, комиссия приняла решение о дисквалификации Шамиля Абдурахманова и черлидерш. Их результаты не учитывались при подведении итогов, поэтому с третьего места автоматически на позицию победителя перебрались танцоры Дана Спицына и Евгений Мошенин.

Награждение спортсменов года состоится в министерстве спорта в ближайшее время. Дана Спицына и Евгений Мошенин получат памятные подарки от организаторов конкурса.

Напомним, итоговое голосование проводился по результатам голосования в конкурсе «Спортсмен месяца». Его участниками стали 11 человек.