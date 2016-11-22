Новые фантомы появились в Сахалинском медколледже
В Сахалинский базовый медицинский колледж поступила партия новых манекенов и муляжей для отработки студентами практических навыков.
Эти тренажеры, которые в профессиональной среде называют медицинскими фантомами, показали островным журналистам во время пресс-тура 18 января. Студентка медколледжа отделения «Сестринское дело» Дарина Талановская на учебном занятии рассказывает и показывает, как принимаются роды, ловко извлекая из искусственного чрева фантом новорожденного.
– Так как мы специализируемся на сестринском деле, то не сможем работать акушерами. Наша главная задача – уход за новорожденными, – говорит Дарина.
Еще на одном тренажере, недавно поступившем в колледж, медсестры учатся пальпировать живот беременной женщины и могут изучить его в разрезе. Есть и макет груди, на котором студентки практикуются в выявлении спаечных процессов в молочных железах.
Тут же на полках разместились новенькие наглядные пособия: разнообразные макеты эмбрионов и матки с патологиями.
Будущая медсестра Татьяна Беленькая на учебном занятии получила задание – закапать капли в уши новорожденного. Перед манипуляцией ей необходимо проверить, нет ли в них болячек или эрозий, а также провести наружный туалет – почистить их.
– Смотрим в карте назначение врача, проверяем название капель, их срок годности, подогреваем лекарство на водяной бане. С помощью пипетки – для каждого уха используем отдельную – закапываем капли, повернув голову ребенка набок, после чего придерживаем ваткой, чтобы жидкость не вытекла, – словно по учебнику рассказывает Татьяна.
На этих младенцах отрабатывается множество навыков: обработка пупочной раны и кожных складок, наружный туалет носа и глаз и другие.
– Ежегодно наш кабинет пополняется новыми учебными материалами. И это не только медикаменты, шприцы, вата. На днях к нам поступили тренажеры для венепункции новорожденных – маленькая ручка и ножка. Ранее эту процедуру студенты отрабатывали на «взрослых» муляжах. Кроме того, уже завезли 12 новых фантомов младенцев, – рассказала преподаватель педиатрии в медколледже Наталья Ким.
Поступившие манекены мало чем отличаются от тех, что уже были в арсенале медколледжа, но они позволят своевременно заменить фантомы, вышедшие из строя.
Обучение медсестер и фельдшеров в кабинете доклиники в педиатрии начинается уже со второго семестра первого курса, когда студенты изучают дисциплину «Здоровый человек и его окружение». На втором и третьем курсах изучают детские инфекции, их лечение и профилактику. Помимо этого, учебные занятия проводятся и на базе областной детской больницы.
В соседнем корпусе колледжа оборудована целая больничная палата. Вместо настоящих пациентов здесь также лежат многофункциональные манекены. По словам преподавателя терапии Ольги Беловой, ранее люди-тренажеры были более простыми и не позволяли проводить с ними столько манипуляций, как новые.
– Наш кабинет терапии оборудован для подготовки к конкурсу молодых специалистов. В нем примут участие студенты всех средних учебных заведений области. В этом «тренажерном зале» будем с ребятами доводить навыки по уходу за пациентами до автоматизма. Кормление, смена постельного белья, инъекции, клизмы, заполнение документации – всем этим они должны владеть в совершенстве. Кроме того, им предстоит разбирать вопросы по оказанию неотложной помощи при бронхиальной астме, инфаркте миокарда и других опасных заболеваниях, – отметила Белова.
Чемпионат молодых специалистов пройдет на базе сельскохозяйственного техникума с 6 по 10 февраля. Студенты медколледжа будут в нем участвовать впервые, но их педагоги уже настроены на победу.
В кабинете медицины катастроф с недавних пор поселились три манекена «Ларри». Они предназначены для тренировки настоящих и будущих фельдшеров скорой помощи. На «Ларри» медработники отрабатывают интубацию трахеи, которая проводится при реанимации человека, пояснила завотделением повышения квалификации Оксана Махновская. Здесь же находятся тренажеры для непрямого массажа сердца.
Как рассказала директор Сахалинского медколледжа Лариса Дзиова, по новым госстандартам 70% учебного времени уделяется практике. Поэтому все кабинеты доклинической практики стараются оборудовать современными пособиями и тренажерами. Благодаря этому студенты имеют возможность отрабатывать профессиональные навыки до того, как начнется учебная практика в медучреждении.
– В 2016 году мы на 1 млн рублей закупили 13 наименований тренажеров, манекенов и муляжей, всего 94 штуки для педиатрии, медицины катастроф, хирургии, акушерства и терапии. Кроме того, мы приобрели 491 учебник. Они также соответствуют образовательным стандартам, в которых сказано, что учебник должен быть не старше пяти лет, – отметила Дзиова.
Она добавила, что колледж старается закупать новые тренажеры по мере их поступления в продажу. В этом году наглядными пособиями также планируют пополнить кабинеты анатомии, хирургии и акушерства. Последнему направлению в области сегодня уделяется повышенное внимание, так как впереди – открытие перинатального центра в Южно-Сахалинске.
– Мы живем тем же, чем и все здравоохранение области, и стараемся во всем помогать нашему учредителю – региональному минздраву, – заключила директор медколледжа.
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