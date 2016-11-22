Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Конкурсы История любви Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы SKR против автохамов / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
18 января 16:59 / Общество / больницы / медицинский колледж  

Новые фантомы появились в Сахалинском медколледже

В Сахалинский базовый медицинский колледж поступила партия новых манекенов и муляжей для отработки студентами практических навыков.

Эти тренажеры, которые в профессиональной среде называют медицинскими фантомами, показали островным журналистам во время пресс-тура 18 января. Студентка медколледжа отделения «Сестринское дело» Дарина Талановская на учебном занятии рассказывает и показывает, как принимаются роды, ловко извлекая из искусственного чрева фантом новорожденного.

– Так как мы специализируемся на сестринском деле, то не сможем работать акушерами. Наша главная задача – уход за новорожденными, – говорит Дарина.

Еще на одном тренажере, недавно поступившем в колледж, медсестры учатся пальпировать живот беременной женщины и могут изучить его в разрезе. Есть и макет груди, на котором студентки практикуются в выявлении спаечных процессов в молочных железах.

Тут же на полках разместились новенькие наглядные пособия: разнообразные макеты эмбрионов и матки с патологиями.

Будущая медсестра Татьяна Беленькая на учебном занятии получила задание – закапать капли в уши новорожденного. Перед манипуляцией ей необходимо проверить, нет ли в них болячек или эрозий, а также провести наружный туалет – почистить их.

– Смотрим в карте назначение врача, проверяем название капель, их срок годности, подогреваем лекарство на водяной бане. С помощью пипетки – для каждого уха используем отдельную – закапываем капли, повернув голову ребенка набок, после чего придерживаем ваткой, чтобы жидкость не вытекла, – словно по учебнику рассказывает Татьяна.

На этих младенцах отрабатывается множество навыков: обработка пупочной раны и кожных складок, наружный туалет носа и глаз и другие.

– Ежегодно наш кабинет пополняется новыми учебными материалами. И это не только медикаменты, шприцы, вата. На днях к нам поступили тренажеры для венепункции новорожденных – маленькая ручка и ножка. Ранее эту процедуру студенты отрабатывали на «взрослых» муляжах. Кроме того, уже завезли 12 новых фантомов младенцев, – рассказала преподаватель педиатрии в медколледже Наталья Ким.

Поступившие манекены мало чем отличаются от тех, что уже были в арсенале медколледжа, но они позволят своевременно заменить фантомы, вышедшие из строя.

Обучение медсестер и фельдшеров в кабинете доклиники в педиатрии начинается уже со второго семестра первого курса, когда студенты изучают дисциплину «Здоровый человек и его окружение». На втором и третьем курсах изучают детские инфекции, их лечение и профилактику. Помимо этого, учебные занятия проводятся и на базе областной детской больницы.

В соседнем корпусе колледжа оборудована целая больничная палата. Вместо настоящих пациентов здесь также лежат многофункциональные манекены. По словам преподавателя терапии Ольги Беловой, ранее люди-тренажеры были более простыми и не позволяли проводить с ними столько манипуляций, как новые.

– Наш кабинет терапии оборудован для подготовки к конкурсу молодых специалистов. В нем примут участие студенты всех средних учебных заведений области. В этом «тренажерном зале» будем с ребятами доводить навыки по уходу за пациентами до автоматизма. Кормление, смена постельного белья, инъекции, клизмы, заполнение документации – всем этим они должны владеть в совершенстве. Кроме того, им предстоит разбирать вопросы по оказанию неотложной помощи при бронхиальной астме, инфаркте миокарда и других опасных заболеваниях, – отметила Белова.

Чемпионат молодых специалистов пройдет на базе сельскохозяйственного техникума с 6 по 10 февраля. Студенты медколледжа будут в нем участвовать впервые, но их педагоги уже настроены на победу.

В кабинете медицины катастроф с недавних пор поселились три манекена «Ларри». Они предназначены для тренировки настоящих и будущих фельдшеров скорой помощи. На «Ларри» медработники отрабатывают интубацию трахеи, которая проводится при реанимации человека, пояснила завотделением повышения квалификации Оксана Махновская. Здесь же находятся тренажеры для непрямого массажа сердца.

Как рассказала директор Сахалинского медколледжа Лариса Дзиова, по новым госстандартам 70% учебного времени уделяется практике. Поэтому все кабинеты доклинической практики стараются оборудовать современными пособиями и тренажерами. Благодаря этому студенты имеют возможность отрабатывать профессиональные навыки до того, как начнется учебная практика в медучреждении.

– В 2016 году мы на 1 млн рублей закупили 13 наименований тренажеров, манекенов и муляжей, всего 94 штуки для педиатрии, медицины катастроф, хирургии, акушерства и терапии. Кроме того, мы приобрели 491 учебник. Они также соответствуют образовательным стандартам, в которых сказано, что учебник должен быть не старше пяти лет, – отметила Дзиова.

Она добавила, что колледж старается закупать новые тренажеры по мере их поступления в продажу. В этом году наглядными пособиями также планируют пополнить кабинеты анатомии, хирургии и акушерства. Последнему направлению в области сегодня уделяется повышенное внимание, так как впереди – открытие перинатального центра в Южно-Сахалинске.

– Мы живем тем же, чем и все здравоохранение области, и стараемся во всем помогать нашему учредителю – региональному минздраву, – заключила директор медколледжа.

Теги  Больницы Студенты Медицинский колледж
Автор текста и фото: Любовь Кондрашова

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

16 января / Общество

Красота по-сахалински

На вопросы сахалинцев отвечает косметолог-эстетист Олеся Шатковская

11 января / Общество

Территория спасения

О деятельности организации и что делать при обнаружении бездомных животных

Афиша
29 января
Восхождение на гору Московская
Южно-Сахалинск

Его участниками могут стать все желающие старше 18 лет
13 января
Молодые художники Сахалина
Сахалинский областной художественный музей

Их картины были частью экспозиции японской выставки «Саппоро Мирай»
22 января
Всемирный день снега
СТК «Горный воздух»

Южносахалинцев ждет обширная культурно-спортивная программа
22 января
Пиковая дама
Чехов-центр

Моноспектакль ведущего актера театра им. Вахтангова Евгения Князева

Спецпроекты

17 января / История любви

«История любви–2016»: поздравляем победителей!

Наибольшее количество голосов набрали Сергей и Екатерина Петровы

13 января / Просто жизнь: авторская колонка

Нечеловеческая дружба

Общение с животными – хорошее средство от стресса и усталости

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Электроника / Оргтехника и расходники / № 1387
Шнуры и переходники - на микрорынке "Янтарь"
Работа / Предлагаю / № 1386
500 руб.
Тайный покупатель
Работа / Предлагаю / № 1385
500 руб.
Тайный покупатель
Работа / Предлагаю / № 1384
500 руб.
Тайный покупатель
Услуги / Предложения / № 1383
Избавляемся от Кредитов!
Для дома и дачи / Ремонт и строительство / № 1382
580 руб.
Фасадные панели Ханьи со склада в Уссурийске
Услуги / Предложения / № 1381
300 руб.
Математика, электротехника (ОТЦ), теормех, строймех, сопромат, English
Недвижимость / Квартиры / № 1380
1000000 руб.
ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, В ДВУХ КВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПОСЕЛКЕ ОНОР.
Недвижимость / Квартиры / № 1379
1950000 руб.
3-х комнатная квартира г. Семёнов Нижегородской области
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1378
2400 руб.
ПИК СМЕЛЫЙ

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Мелодия цветных эстампов

&#1071; &#1091;&#1078;&;#1077; &#1087;&#1086;&;#1089;&#1084;&#1086;&#1090;&#1088;&amp;#1077;&#1083; &#1101;&#1090;&;#1086;&#1090; &#1092;&#1080;&;#1083;&#1100;&#1084; &...
читать дальше

Сахалинские туристы покорили гору Лопатина

&#1071; &#1091;&#1078;&;#1077; &#1087;&#1086;&;#1089;&#1084;&#1086;&#1090;&#1088;&amp;#1077;&#1083; &#1101;&#1090;&;#1086;&#1090; &#1092;&#1080;&;#1083;&#1100;&#1084; &...
читать дальше

На Сахалине вспомнили Эльдара Рязанова

&#1071; &#1091;&#1078;&;#1077; &#1087;&#1086;&;#1089;&#1084;&#1086;&#1090;&#1088;&amp;#1077;&#1083; &#1101;&#1090;&;#1086;&#1090; &#1092;&#1080;&;#1083;&#1100;&#1084; &...
читать дальше

Читать все комментарии

Популярное в блогах

29 ноября 2016 17:02
«Косолапый Новый год»!
28 ноября 2016 15:21 1
Я вбираю спорт и здоровье
22 ноября 2016 17:47 / икра / коррупция / Магазин / рыба
И КИЛЬКА ПРИВЕЛА В УГОЛОВНЫЙ «ОКЕАН» Часть вторая

Популярное

12 января 10:19 / Конкурсы / конкурсы / дети
Проект «ПроОстрова»
12 января 12:42 / Происшествия / поиски / полиция
Полиция просит помочь в поиске 33-летнего сахалинца
15 января 00:00 / Общество / болезни / лечение
На Сахалине появился новый центр микрохирургии глаза
13 января 15:43 / Культура / проекты / дети
Юный сахалинец может стать участником конкурса «Утренняя звезда»
12 января 09:11 / Общество / ДТП / помощь
Семьи погибших в ДТП сахалинцев получат до 1 млн рублей
13 января 18:42 / Происшествия / метель / Сахгидромет
В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается метель
12 января 17:05 / Социум / мусор / отходы
Мусорный раздел

Тэги

Снег Праздник Спортсмены Полиция Соревнования Дети Автомобили Дороги Следком Конкурсы

Персоны

Опросы

Любимое место в Южно-Сахалинске?
  178 (26%)
  101 (15%)
  95 (14%)
  32 (5%)
  20 (3%)
  67 (10%)
  73 (11%)
  118 (17%)



Конкурсы История любви Человек года Писатели Сахалина Персона спорта Лица культуры Политика Поможем всем миром Правовой ликбез Экономика Просто жизнь: авторская колонка Общество Стихи для ветерана Военный альбом Мой День Победы 70 лет назад: хроника Победы Жди меня на Сахалине Даты военной истории Происшествия Культура Острова моей любви Спорт Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru