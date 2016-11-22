Новые фантомы появились в Сахалинском медколледже

В Сахалинский базовый медицинский колледж поступила партия новых манекенов и муляжей для отработки студентами практических навыков.

Эти тренажеры, которые в профессиональной среде называют медицинскими фантомами, показали островным журналистам во время пресс-тура 18 января. Студентка медколледжа отделения «Сестринское дело» Дарина Талановская на учебном занятии рассказывает и показывает, как принимаются роды, ловко извлекая из искусственного чрева фантом новорожденного.

– Так как мы специализируемся на сестринском деле, то не сможем работать акушерами. Наша главная задача – уход за новорожденными, – говорит Дарина.

Еще на одном тренажере, недавно поступившем в колледж, медсестры учатся пальпировать живот беременной женщины и могут изучить его в разрезе. Есть и макет груди, на котором студентки практикуются в выявлении спаечных процессов в молочных железах. Тут же на полках разместились новенькие наглядные пособия: разнообразные макеты эмбрионов и матки с патологиями.

Будущая медсестра Татьяна Беленькая на учебном занятии получила задание – закапать капли в уши новорожденного. Перед манипуляцией ей необходимо проверить, нет ли в них болячек или эрозий, а также провести наружный туалет – почистить их. – Смотрим в карте назначение врача, проверяем название капель, их срок годности, подогреваем лекарство на водяной бане. С помощью пипетки – для каждого уха используем отдельную – закапываем капли, повернув голову ребенка набок, после чего придерживаем ваткой, чтобы жидкость не вытекла, – словно по учебнику рассказывает Татьяна.

На этих младенцах отрабатывается множество навыков: обработка пупочной раны и кожных складок, наружный туалет носа и глаз и другие. – Ежегодно наш кабинет пополняется новыми учебными материалами. И это не только медикаменты, шприцы, вата. На днях к нам поступили тренажеры для венепункции новорожденных – маленькая ручка и ножка. Ранее эту процедуру студенты отрабатывали на «взрослых» муляжах. Кроме того, уже завезли 12 новых фантомов младенцев, – рассказала преподаватель педиатрии в медколледже Наталья Ким. Поступившие манекены мало чем отличаются от тех, что уже были в арсенале медколледжа, но они позволят своевременно заменить фантомы, вышедшие из строя. Обучение медсестер и фельдшеров в кабинете доклиники в педиатрии начинается уже со второго семестра первого курса, когда студенты изучают дисциплину «Здоровый человек и его окружение». На втором и третьем курсах изучают детские инфекции, их лечение и профилактику. Помимо этого, учебные занятия проводятся и на базе областной детской больницы.

В соседнем корпусе колледжа оборудована целая больничная палата. Вместо настоящих пациентов здесь также лежат многофункциональные манекены. По словам преподавателя терапии Ольги Беловой, ранее люди-тренажеры были более простыми и не позволяли проводить с ними столько манипуляций, как новые. – Наш кабинет терапии оборудован для подготовки к конкурсу молодых специалистов. В нем примут участие студенты всех средних учебных заведений области. В этом «тренажерном зале» будем с ребятами доводить навыки по уходу за пациентами до автоматизма. Кормление, смена постельного белья, инъекции, клизмы, заполнение документации – всем этим они должны владеть в совершенстве. Кроме того, им предстоит разбирать вопросы по оказанию неотложной помощи при бронхиальной астме, инфаркте миокарда и других опасных заболеваниях, – отметила Белова.

Чемпионат молодых специалистов пройдет на базе сельскохозяйственного техникума с 6 по 10 февраля. Студенты медколледжа будут в нем участвовать впервые, но их педагоги уже настроены на победу. В кабинете медицины катастроф с недавних пор поселились три манекена «Ларри». Они предназначены для тренировки настоящих и будущих фельдшеров скорой помощи. На «Ларри» медработники отрабатывают интубацию трахеи, которая проводится при реанимации человека, пояснила завотделением повышения квалификации Оксана Махновская. Здесь же находятся тренажеры для непрямого массажа сердца.