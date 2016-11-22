За надругательство над 7-летними детьми несовершеннолетний сахалинец получил 6 лет колонии

За надругательство над 7-летними детьми несовершеннолетний житель Углегорского района получил шесть лет колонии.

Приговор вынесен по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ - действия сексуального характера, совершённые в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, с применением насилия, сообщают «Углегорские новости» со ссылкой на Углегорский городской суд.

24 июля 2016 года 17-летний парень, находясь в кузове заброшенного автомобиля, против воли снял нижнее бельё с двух семилетних детей. Одного из них насильно положил на спину, а другого, насильно удерживая руками, стал поднимать и опускать на лежащего, имитируя между ними половой акт.

Виновный осуждён на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.