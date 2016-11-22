В Юниорской хоккейной лиге Сахалина прошел четвертый тур

На Сахалине прошли матчи четвертого тура областного первенства по хоккею с шайбой среди юниоров 1997-2001 годов рождения.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональной федерации хоккея, центральным событием стал матч между командами «Южный-41» и «Виктория» из Макарова. Напомним, они лидировали в турнире.

Неожиданно для всех без исключения болельщиков «Южный-41», имеющий в своем активе сложные, но очень важные с турнирной точки зрения победы над крепкими «Альтаиром» и «Авангардом», уже к началу второго периода «горели» с неприличными для лидера счетом 0:5. Примечательно, что четыре из пяти заброшенных шайб записал на свой счет Максим Харченко. Практически во всех результативных атаках ему ассистировали Владимир Прутцев, Денис Баринов и Богдан Ан.

Самое интересное заключалось в том, что ни одна команда не имела в игре явного преимущества. И голевых моментов у «южан» было никак не меньше, чем у их соперников. Только Александр Савко должен был, по крайней мере трижды, реализовывать стопроцентные голевые моменты. Но лучшему нападающему «Южного-41» удалось отличиться всего один раз: за минуту до финальной сирены Александр сумел-таки пробить блестяще игравшего в воротах «Виктории» Савелия Ставского, но этот гол уже ничего не мог исправить. В результате первое поражение лидера в турнире 3:6 и очень важная победа подопечных Дмитрия Чекина.

Очень важную победу в минувшие выходные одержал и троицкий «Авангард». Юные хоккеисты Анивского района в субботу не испытали проблем с дебютантами лиги – командой «Черемушки» (13:0), а в воскресенье преподнесли главную сенсацию дня, разгромив со счетом 9:1одного из фаворитов соревнований – южно-сахалинский «Альтаир». В этой игре хет-трек на счету Андрея Ахонькова, дважды отличился Владимир Ким, по одной результативной атаке в активе Максима Ковалева, Владислава Лотина, Кирилла Давыдова. У «Альтаира» гол престижа оформил Денис Ким. Таким образом, несмотря на проигрыш, «Южный-41» после четырех туров с шестью очками сохранил лидерство в турнирной таблице. Сразу у трех команд – «Авангарда», «Виктории» и «Альтаира» – по четыре очка, но у макаровчан и южносахалинцев игра в запасе. Бесспорно, центральным матчем в ближайшие выходные станет игра «Авангарда» и «Виктории». Встреча состоится 22 января на льду спорткомплекса «Арена Сити», начало – в 12:15. А в 19:45 в «Кристалле» скрестят клюшки «Альтаир» и «Черемушки».