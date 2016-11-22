Виталий Мутко поддержал заявку Сахалина на проведение игр «Дети Азии»

Виталий Мутко поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

Данный вопрос накануне обсуждался в Москве, где под руководством заместителя председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики прошло заседание межведомственной комиссии. Участие в нем приняли губернатор Олег Кожемяко, который представил предложения о готовности Сахалина провести престижные соревнования среди молодежи, а также член Совета Федерации от региона Дмитрий Мезенцев и министр спорта и молодежной политики области Антон Зайцев.

Напомним, сейчас островной регион конкурирует в этом вопросе с Якутией, Хабаровским и Красноярским краями. При этом заявка Сахалинской области по совокупности преимуществ выглядит наиболее приемлемой, считает Виталий Мутко. Такой вывод сделан на основе анализа природно-климатических и географических условий Сахалина, а также из расчета имеющейся на юге острова развитой спортивной инфраструктуры.

В конце этого года регион готовится принять национальную сборную России, которая на острове проведет последние этапы подготовки к Олимпийским Играм в Республике Корее. К приезду олимпийцев в Южно-Сахалинске завершат работы по формированию так называемого центра зимних видов спорта. Во многом благодаря его объектам, расположенным в городской черте в непосредственной близости от остановок общественного транспорта и гостиниц, Сахалин получил мощные конкурентные преимущества перед другими регионами в борьбе за принятие первых в истории страны зимних «Детей Азии».

Основа центра - СТК «Горный воздух», где ежегодно проводятся соревнования международного и всероссийского уровней. В предстоящие годы здесь появятся еще две канатные дороги, горнолыжная деревня и около 20 км новых трасс. При этом будут созданы дополнительные условия для проведения соревнований горнолыжников в слаломе, слаломе-гиганте, супер-гиганте, скоростном спуске. «Горный воздух» также подготовит площадки для сноубордистов, чтобы они могли состязаться в слаломе и слаломе-гиганте.

Более чем на 7 км увеличится и общая протяженность трасс лыжного комплекса, который расположен неподалеку от «Горного воздуха». А на примыкающем комплексе трамплинов, у подножия сооружений для летающих лыжников, появится спортивный центр с многофункциональным залом, помещениями для хранения и подготовки инвентаря.

Помимо этого, в 2017 году Сахалин получит собственный биатлонный центр. На его территории можно будет проводить соревнования в спринте, индивидуальной гонке и эстафете. Здесь появятся освещенные трассы длиной до 4 км, стрельбище на 30 установок с мишенями и гостевой дом на 70 номеров.

Развивать планируется и специализированный сноуборд-парк на горе Парковой Южно-Сахалинска. В этом году здесь модернизируют канатный подъемник и усовершенствуют трассу для слоуп-стайла.

К началу 2018 года в окрестностях областного центра уже будет четыре крытых ледовых арены. К двум имеющимся добавятся корт с искусственным льдом у Дворца спорта «Кристалл» и арена, которую сегодня возводят на средства частного бизнеса на территории спортивного центра «Восток». За счет внебюджетных инвестиций здесь также создают и другую инфраструктуру для занятий различными видами спорта, медицинского обслуживания, полноценного питания и проживания 250 спортсменов.

- «Дети Азии» – несомненно, масштабный проект. Мы уверены, что он способен придать мощный импульс развитию и популяризации спорта и здорового образа жизни, как в Сахалинской области, так и на территории всего Дальневосточного округа. У Сахалина в самой ближайшей перспективе есть все возможности для проведения состязаний международного уровня по таким дисциплинам, как биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, хоккей и шорт-трек. Поэтому рассчитываем получить право на то, чтобы принять эти престижные соревнования, - отметил по итогам заседания губернатор Олег Кожемяко.

Он назвал и другие дополнительные факторы в пользу того, чтобы провести на Сахалине первые зимние спортивные игры «Дети Азии». Например, регион имеет прямое регулярное авиасообщение более чем по 20 направлениям, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом, всеми крупными городами Дальнего Востока, а также с Южной Кореей, Японией и Китаем.

По решению губернатора, к организационной работе, связанной с подготовкой к проведению международных игр «Дети Азии», привлечен член Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев. Сенатор обладает большим международным опытом, в частности, в вопросах взаимодействия со странами Азии.

- С удовлетворением хочу отметить, что федеральные власти уже приняли аргументы и доводы Сахалинской области о готовности провести на высоком организационном уровне международные игры. Важно, что в этих вопросах мы получили поддержку со стороны Виталия Мутко, который считает Сахалин наиболее вероятной площадкой для первых зимних «Детей Азии», - сказал Дмитрий Мезенцев.

Островному региону в организации соревнований обещана поддержка из федерального бюджета.