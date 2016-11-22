Центр внимания. Выпуск от 18 января

ЧП на железной дороге

Локомотив и два порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов в Макаровском районе, на 167 километре линии между станциями Арсентьевка и Тихая. В ходе происшествия никто не пострадал. Однако пассажирский поезд, следовавший маршрутом Южно-Сахалинск - Тихая не смог продолжить движение из-за заблокированного переезда.

Борьба за «Детей Азии»

У Сахалина есть реальный шанс стать столицей первых международных спортивных игр «Дети Азии». Заявку островного региона поддержал зампред российского правительства Виталий Мутко. Данный вопрос обсуждался накануне в Москве на заседании межведомственной комиссии. Участие в нем приняли губернатор Олег Кожемяко, который представил предложения о готовности Сахалина принять престижные соревнования среди молодежи.

Центр горнолыжного спорта

Еще один центр горнолыжного спорта появился на Сахалине. Село Горнозаводск в зимний сезон вошло укомплектованным. Лыжная база и канатно-буксировочная дорога привлекли на невельские склоны сотни спортсменов и любителей крутых спусков. В ближайшем будущем там появится и система искусственного оснежения, которая сделает Горнозаводск независимым от капризов природы.

Путина с опозданием

Поронайские рыбаки возобновили зимний лов наваги. В этом году путину пришлось отложить на несколько дней из-за сильных перепадов температуры.

Фэйк или реальное происшествие?

Островное интернет-пространство буквально взорвано комментариями поступка сахалинки, вернувшей найденные деньги владельцу. Напомню - сообщение, напоминающее рождественскую сказку, появилось на одном из местных сайтов. Жительница области нашла сумку с огромной суммой денег, причем часть из них была представлена в иностранной валюте. Более полумиллиона евро женщина отнесла в дежурную часть полиции, а вечером хозяин сумки лично поблагодарил ее, в качестве награды подарив 4,5 тысячи рублей. Однако в пресс-службе сахалинского управления УМВД никакой информацией о происшествии не располагают. Со слов сотрудников ведомства, никто из жителей в дежурную часть полиции с такой находкой не обращался.