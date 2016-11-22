Центр внимания. Выпуск от 18 января
В этом выпуске: ЧП на железной дороге, путина с опозданием, стал доступен каждому, полезные фантомы, доступный спорт и другие новости.
ЧП на железной дороге
Локомотив и два порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов в Макаровском районе, на 167 километре линии между станциями Арсентьевка и Тихая. В ходе происшествия никто не пострадал. Однако пассажирский поезд, следовавший маршрутом Южно-Сахалинск - Тихая не смог продолжить движение из-за заблокированного переезда.
Борьба за «Детей Азии»
У Сахалина есть реальный шанс стать столицей первых международных спортивных игр «Дети Азии». Заявку островного региона поддержал зампред российского правительства Виталий Мутко. Данный вопрос обсуждался накануне в Москве на заседании межведомственной комиссии. Участие в нем приняли губернатор Олег Кожемяко, который представил предложения о готовности Сахалина принять престижные соревнования среди молодежи.
Центр горнолыжного спорта
Еще один центр горнолыжного спорта появился на Сахалине. Село Горнозаводск в зимний сезон вошло укомплектованным. Лыжная база и канатно-буксировочная дорога привлекли на невельские склоны сотни спортсменов и любителей крутых спусков. В ближайшем будущем там появится и система искусственного оснежения, которая сделает Горнозаводск независимым от капризов природы.
Путина с опозданием
Поронайские рыбаки возобновили зимний лов наваги. В этом году путину пришлось отложить на несколько дней из-за сильных перепадов температуры.
Фэйк или реальное происшествие?
Островное интернет-пространство буквально взорвано комментариями поступка сахалинки, вернувшей найденные деньги владельцу. Напомню - сообщение, напоминающее рождественскую сказку, появилось на одном из местных сайтов. Жительница области нашла сумку с огромной суммой денег, причем часть из них была представлена в иностранной валюте. Более полумиллиона евро женщина отнесла в дежурную часть полиции, а вечером хозяин сумки лично поблагодарил ее, в качестве награды подарив 4,5 тысячи рублей. Однако в пресс-службе сахалинского управления УМВД никакой информацией о происшествии не располагают. Со слов сотрудников ведомства, никто из жителей в дежурную часть полиции с такой находкой не обращался.
Стал доступен каждому
Электронный полис ОСАГО стал доступен каждому. С 1 января все страховые компании обязаны предоставлять эту услугу не только при личном обращении, но и посредством сети Интернет.
Крещенская купель
К празднику Крещения готов Южно-Сахалинский городской парк имени Гагарина. Купель обследовали спасатели и дали заключение: безопасно и удобно. В этом году традиционное для островитян место купания приобрело новый вид. Иордань сделали в форме креста, где окунуться может лишь один человек. Это сделано во избежание несчастных случаев. Сбоку от проруби - специальные отделения, где можно набрать воды. Дно оборудовали безопасными дорожками. А спасатели уже готовы заступить на дежурство.
Умники и умницы
Сахалинские умники и умницы приступили к состязаниям. На острове стартовали предметные школьные олимпиады. В этом году впервые региональный этап проходит на нескольких площадках. Это связано с увеличением количества предметов. Еще в прошлом году к традиционным 13-ти направлениям прибавилось три - экономика, право, физическая культура. Есть и особенности этого года - например, повышенный интерес участников к литературе. Изменения коснулись и других предметов.
Полезные фантомы
В Сахалинском медицинском колледже появились фантомы. Под этим загадочным названием скрываются полезные учебные пособия в виде манекенов. Будущие медсестры и фельдшеры отрабатывают на безмолвных пациентах приемы медицинской помощи.
Вехи истории
Выставка под таким названием открылась в областной научной библиотеке. Она посвящена юбилею Сахалинской области, которой 2 января исполнилось 70 лет. На трех стендах представлено 108 книг. Отбор проходил долго и кропотливо. Издания повествуют о развитии рыбной, угольной промышленности, а также освещают деятельность людей, поднимавших область в послевоенные годы.
Лыжи в школу
Сегодня в Южно-Сахалинске стартовал проект «Лыжи в школу». В нём принимают участие 16 общеобразовательных заведений областной столицы. Ключи от новых снегоходов вместе с оборудованием для нарезки лыжни получили директора школ Новоалександровска и села Березняки. Всем необходимым ранее обеспечили и две областных спортшколы, на базе которых учащиеся будут осваивать профессионально горные и беговые лыжи.
Доступный спорт
В Углегорске завершено строительство новой лыжной базы. Быстровозводимый комплекс появился в рамках регионального проекта по поручению губернатора области. Теперь жители района могут бесплатно брать напрокат инвентарь и с комфортом проводить спортивные выходные.
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