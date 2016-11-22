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18 января 18:57 / Экономика / строительство / ветхое и аварийное жилье   1  

В Томаринском районе в этом году построят 13 многоквартирных домов

Четыре многоквартирных дома построят в селе Красногорск Томаринского района летом.

Новое жильё предназначено для переселенцев из ветхого аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. К середине мая строители планируют завершить строительство «коробок» и приступить к отделочным работам, а также уборке и озеленению территории.

Всего в текущем году в районе планируется возвести и заселить 13 домов или 11,4 тыс. кв. метров. На данный момент пять из них строятся в Томари - два на 30 и три на 12 квартир. Еще четыре дома построят в Ильинском. В последнем два из четырёх домов практически готовы к заселению. Рабочим остаётся устранить мелкие недочёты. В Ильинском дома предназначены не только для «аварийщиков», но и бюджетников. Для них также будет построено арендное жильё: 24-квартирное в райцентре и 12-квартирный в Красногорске.

- Это позволит работникам бюджетной сферы решить свои жилищные вопросы, а району - кадровые. Строительство арендных домов также запланировано на текущий год, - подчеркнул мэр Александр Кобелев.

Кстати

Заказчиком всех объектов выступает дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области.

Он отметил, что масштабы жилищного строительства в муниципалитете позволят выполнить все обязательства в рамках программы переселения. Так, по его словам, в 2016-м только в Томари сдали пять 16-квартирных домов общей площадью 3,8 тыс. кв. метров.

- В этом году будет введено в эксплуатацию в три раза больше жилья. При этом не только в городе, но и в сёлах. Под ключ сдадут четыре 15-квартирных дома в Ильинском и четыре 36-квартирных - в Красногорске, - пообещал мэр. - Таким образом, все жители, чьи дома были признаны ветхими и аварийными до 2012 года, будут переселены в новое жильё.

Ход строительства домов в районе проверил министр строительства области Вадим Залозный. Он прежде всего обратил внимание на количество рабочих на строительных площадках, обеспеченность стройматериалами, успеваемость по графику и, конечно же, на качество выполнения работ.

Представители компании «Сфера» (застройщика в Красногорске) рассказали, что бетон на площадку возят с завода, расположенного недалеко от возводимой ГРЭС-2.

Процесс бетонирования контролируется с особой тщательностью. Строители используют раствор со специальными морозостойкими добавками, миксеры с подогревом для его транспортировки, подогревают арматуру и ставят тепляки для сохранения тепла.

Фото с сайта администрации

Теги  Ветхое и аварийное жилье Строительство

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Кобелев Александр Владимирович

Комментарии


Это конечно хорошо, что строятся новые дома, но перед покупкой я бы обратился к юристам lfirm.ru Они мне неоднократно помогали при покупке новых квартир в новостройках
анонимно 18 января 19:59

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