Полезные фантомы

В Сахалинском медицинском колледже появились фантомы. Под этим загадочным названием скрываются полезные учебные пособия в виде манекенов. Будущие медсестры и фельдшеры отрабатывают на безмолвных пациентах приемы медицинской помощи.