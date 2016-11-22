Полезные фантомы
В Сахалинском медицинском колледже появились фантомы. Под этим загадочным названием скрываются полезные учебные пособия в виде манекенов. Будущие медсестры и фельдшеры отрабатывают на безмолвных пациентах приемы медицинской помощи.
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В Сахалинском медицинском колледже появились фантомы. Под этим загадочным названием скрываются полезные учебные пособия в виде манекенов. Будущие медсестры и фельдшеры отрабатывают на безмолвных пациентах приемы медицинской помощи.
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